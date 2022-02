Модні головні убори на весну 2022: головні тренди сезону

Актуальні й модні тренди головних уборів на весну 2022.

До весняного сезону залишилось вже зовсім трішки.

І модницям вже варто подумати про оновлення гардеробу.

Ранок у Великому Місті радить почати з малого – головних уборів.

Адже саме вони можуть додати неповторності вашому образу.

Тож ми склали добірку трендових шапок та капелюхів, що будуть в моді цього сезону.

Важко знайти більш класичну модель шапки, ніж біні.

Вона може бути, і класична, і видозмінена, яскравою чи навпаки.

Однак єдине – біні це та річ, яка ніколи не вийде з моди.

Її можна носити прохолодною весною, з курткою чи пальто.

Від класичного до вишуканого.

Любителькам елегантного стилю варто придивитись до капелюхів.

Поки що цей тренд маловідомий, тому стати першою, хто задасть цій речі модний поштовх.

Модницям варто звернути увагу на федори, адже вони можуть бути, як класичні, так і з ланцюжками чи іншими прикрасами.

Спортивно-розслаблений стиль і досі тримає позиції.

Носити такий головний убір варто з бомбером, паркою, дутими куртками.

Поєднуються бейсболки з будь-якими образами, взуттям на підборах або з кросівками.

Деякі модниці поєднують їх з вечірніми сукнями.

Мабуть, це найбільш непередбачуваний аксесуар, який не варто недооцінювати.

Косинку можна пов’язати на низький хвіст ззаду або зав’язати під підборіддям, як робили наші бабусі.

А для сміливіших пропоную зав’язати хустку як бандану або широку смугу і випустити пару пасм у обличчя.

Нотки паризького стилю може влаштувати собі кожна.

Щоправда, варто відійти від червоного кольору і замінити його на денім чи логотипи.

Для романтичних дівчат, дизайнери приготували принт у великий горох.

Фото: Unsplash

