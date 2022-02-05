Помаранчеве диво: чому варто їсти моркву по-корейськи якнайчастіше

Морква по-корейськи: корисні властивості, рецепт, протипоказання.
Ця проста в приготуванні й доволі дешева страва вже давно стала справжньою “королевою” усіх застіль.
Хрустка й пікантна морква може не тільки потішити твої смакові рецептори, а й полікувати.
Цей коренеплід — насправді кладязь вітамінів (А, В, С, РР), а також усіх необхідних для повноцінного функціонування нашого організму мікроелементів.
Головна перевага саме азійського способу поїдання моркви полягає в тому, що вона не проходить термічної обробки й зберігає всі корисні властивості, а додаткові цілющі інгредієнти, додані до страви, тільки підсилюють ефект.
Корисні властивості моркви по-корейськи
Для травлення й схуднення
Клітковина, що міститься в моркві, робить її цілком дієтичним продуктом.
Бажаєш схуднути й при цьому харчуватися смачно? Тоді морква по-корейськи — твій найкращий друг.
До речі, грубі волокна, з яких складаються шматочки моркви, покращують моторику кишкового тракту.
А ще, ця страва чудово підійде для тих, хто страждає на часті запори.
Для зору
Бета-каротин — чудодійна речовина, за яку моркву цінують найбільше.
Як усім відомо, саме каротин позитивно впливає на наш зір.
Цей елемент навіть здатний покращити когнітивні здібності.
Часто забуваєш про дрібниці й маєш суху шкіру?
Тоді їж моркву чи не щодня, адже вона здатна розв’язувати ці проблеми.
Надійний захист від вірусів
У період зимових холодів і пандемії коронавірусу, ця властивість актуальна, як ніколи.
Яким же чином морква по-корейськи може покращити імунітет?
Відповідь дуже проста: за допомогою спецій і часнику, який у неї додають для пряного смаку.Також по темі: Як правильно користуватися сироваткою для обличчя Чому вам варто включити у раціон квасолю: корисні властивості і шкода Корисні властивості рису: чому крупу варто додати до свого раціону
Часник разом з іншими прянощами працюють як своєрідний антисептик усередині нас.
Ненавидиш їсти гіркий овоч як окрему страву?
Тоді сміливо додавай його до моркви й отримуй справжню вітамінну бомбу, яка допоможе не підхопити набридливі хвороби.
Для серця
Серце — наш головний орган, роботу якого слід постійно підтримувати.
Якщо регулярно вживати моркву по-корейськи, можна укріпити стінки серцевих судин, які живлять його, завдяки вітаміну РР.
Головне — не забувати кожних декілька днів ласувати азійським делікатесом.
Рецепт моркви по-корейськи
Інгредієнти:
- Морква свіжа – 1 кг
- Прянощі: можна взяти спеціальну приправу для моркви по-корейськи або ж перець, сіль, трави й т.д.
- Часник – 5 зубчиків
- Соняшникова олія – 70 мл
- Оцет – 2 столові ложки
Приготування:
- Моркву добряче вимити, очистити від шкірки й натерти.
- Соняшникову олію поставити нагріватися.
- У нарізану моркву всипати сіль і всі інші спеції.
- Улити підігріту олію в майбутню страву.
- Після перемішування видавити в суміш сік 5 зубчиків часнику.
- Додати оцет і ретельно все перемішати.
- Щоб смак був неперевершеним, моркву по-корейськи слід залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на 10 годин.
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Кому не можна їсти моркву по-корейськи — протипоказання
Моркву по-корейськи не рекомендують уживати людям із захворюваннями печінки й шлунку. Відмовитися від цієї смакоти доведеться й тим, хто має цукровий діабет.
Від моркви варто відмовитися й під час хвороби нирок, а також у разі тяжкого перебігу панкреатиту й інших хвороб, пов’язаних із роботою кишківника.
Річ у тім, що прянощі й оцет, які містить азійська страва, можуть подразнювати стінки слабкого шлунка й викликати не тільки неприємні відчуття, а й страшні наслідки.
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