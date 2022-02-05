Помаранчеве диво: чому варто їсти моркву по-корейськи якнайчастіше

Морква по-корейськи: корисні властивості, рецепт, протипоказання.

Ця проста в приготуванні й доволі дешева страва вже давно стала справжньою “королевою” усіх застіль.

Хрустка й пікантна морква може не тільки потішити твої смакові рецептори, а й полікувати.

Цей коренеплід — насправді кладязь вітамінів (А, В, С, РР), а також усіх необхідних для повноцінного функціонування нашого організму мікроелементів.

Головна перевага саме азійського способу поїдання моркви полягає в тому, що вона не проходить термічної обробки й зберігає всі корисні властивості, а додаткові цілющі інгредієнти, додані до страви, тільки підсилюють ефект.

Корисні властивості моркви по-корейськи

Для травлення й схуднення

Клітковина, що міститься в моркві, робить її цілком дієтичним продуктом.

Бажаєш схуднути й при цьому харчуватися смачно? Тоді морква по-корейськи — твій найкращий друг.

До речі, грубі волокна, з яких складаються шматочки моркви, покращують моторику кишкового тракту.

А ще, ця страва чудово підійде для тих, хто страждає на часті запори.

Для зору

Бета-каротин — чудодійна речовина, за яку моркву цінують найбільше.

Як усім відомо, саме каротин позитивно впливає на наш зір.

Цей елемент навіть здатний покращити когнітивні здібності.

Часто забуваєш про дрібниці й маєш суху шкіру?

Тоді їж моркву чи не щодня, адже вона здатна розв’язувати ці проблеми.

Надійний захист від вірусів

У період зимових холодів і пандемії коронавірусу, ця властивість актуальна, як ніколи.

Яким же чином морква по-корейськи може покращити імунітет?

Відповідь дуже проста: за допомогою спецій і часнику, який у неї додають для пряного смаку.

Часник разом з іншими прянощами працюють як своєрідний антисептик усередині нас.

Ненавидиш їсти гіркий овоч як окрему страву?

Тоді сміливо додавай його до моркви й отримуй справжню вітамінну бомбу, яка допоможе не підхопити набридливі хвороби.

Для серця

Серце — наш головний орган, роботу якого слід постійно підтримувати.

Якщо регулярно вживати моркву по-корейськи, можна укріпити стінки серцевих судин, які живлять його, завдяки вітаміну РР.

Головне — не забувати кожних декілька днів ласувати азійським делікатесом.

Рецепт моркви по-корейськи

Інгредієнти:

Морква свіжа – 1 кг

Прянощі: можна взяти спеціальну приправу для моркви по-корейськи або ж перець, сіль, трави й т.д.

Часник – 5 зубчиків

Соняшникова олія – 70 мл

Оцет – 2 столові ложки

Приготування:

Моркву добряче вимити, очистити від шкірки й натерти.

Соняшникову олію поставити нагріватися.

У нарізану моркву всипати сіль і всі інші спеції.

Улити підігріту олію в майбутню страву.

Після перемішування видавити в суміш сік 5 зубчиків часнику.

Додати оцет і ретельно все перемішати.

Щоб смак був неперевершеним, моркву по-корейськи слід залишити маринуватися в холодильнику щонайменше на 10 годин.

Детальний рецепт також дивись у відео:

Кому не можна їсти моркву по-корейськи — протипоказання

Моркву по-корейськи не рекомендують уживати людям із захворюваннями печінки й шлунку. Відмовитися від цієї смакоти доведеться й тим, хто має цукровий діабет.

Від моркви варто відмовитися й під час хвороби нирок, а також у разі тяжкого перебігу панкреатиту й інших хвороб, пов’язаних із роботою кишківника.

Річ у тім, що прянощі й оцет, які містить азійська страва, можуть подразнювати стінки слабкого шлунка й викликати не тільки неприємні відчуття, а й страшні наслідки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості чорного чаю.

Головне фото: Depositphotos

Олександра Лоскот

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