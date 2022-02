Помаранчеве диво: чому варто їсти моркву по-корейськи якнайчастіше

Морква по-корейськи: корисні властивості, рецепт, протипоказання.

Ця проста в приготуванні й доволі дешева страва вже давно стала справжньою “королевою” усіх застіль.

Хрустка й пікантна морква може не тільки потішити твої смакові рецептори, а й полікувати.

Цей коренеплід — насправді кладязь вітамінів (А, В, С, РР), а також усіх необхідних для повноцінного функціонування нашого організму мікроелементів.

Головна перевага саме азійського способу поїдання моркви полягає в тому, що вона не проходить термічної обробки й зберігає всі корисні властивості, а додаткові цілющі інгредієнти, додані до страви, тільки підсилюють ефект.

Клітковина, що міститься в моркві, робить її цілком дієтичним продуктом.

Бажаєш схуднути й при цьому харчуватися смачно? Тоді морква по-корейськи — твій найкращий друг.

А ще, ця страва чудово підійде для тих, хто страждає на часті запори.

Як усім відомо, саме каротин позитивно впливає на наш зір.

Цей елемент навіть здатний покращити когнітивні здібності.

Часто забуваєш про дрібниці й маєш суху шкіру?

Тоді їж моркву чи не щодня, адже вона здатна розв’язувати ці проблеми.

У період зимових холодів і пандемії коронавірусу, ця властивість актуальна, як ніколи.

Яким же чином морква по-корейськи може покращити імунітет?

Відповідь дуже проста: за допомогою спецій і часнику, який у неї додають для пряного смаку.

Часник разом з іншими прянощами працюють як своєрідний антисептик усередині нас.

Ненавидиш їсти гіркий овоч як окрему страву?

Тоді сміливо додавай його до моркви й отримуй справжню вітамінну бомбу, яка допоможе не підхопити набридливі хвороби.

Серце — наш головний орган, роботу якого слід постійно підтримувати.

Головне — не забувати кожних декілька днів ласувати азійським делікатесом.

Інгредієнти:

Приготування:

Моркву по-корейськи не рекомендують уживати людям із захворюваннями печінки й шлунку. Відмовитися від цієї смакоти доведеться й тим, хто має цукровий діабет.

Від моркви варто відмовитися й під час хвороби нирок, а також у разі тяжкого перебігу панкреатиту й інших хвороб, пов’язаних із роботою кишківника.

Річ у тім, що прянощі й оцет, які містить азійська страва, можуть подразнювати стінки слабкого шлунка й викликати не тільки неприємні відчуття, а й страшні наслідки.

