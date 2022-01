5 причин полюбити гуакамоле: чому варто додати соус до раціону

Чому варто додати гуакамоле до свого раціону.

Здається, що більш корисного продукту, ніж авокадо, не знайдеш.

Авокадо чудово поєднується з багатьма продуктами.

До того ж з нього можна приготувати самостійну страву – гуакамоле.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про смачні та незвичайні способи приготування цього соусу.

Читай і зберігай!

Гуакамоле сильно ціниться за велику кількість корисних речовин, які містяться в авокадо.

Окрім того, цей продукт позитивно впливає на роботу організму.

Наприклад, людям, які мають постійні проблеми з тиском, фахівці радять дотримуватись правильного харчування.

Цей плід здатен знижувати рівень холестерину,.

Дієтологи радять вживати гуакамоле тим, хто прагне скинути зайву вагу.

Адже однією з властивостей є низький вміст вуглеводів.

Однак перебільшувати з ним теж не можна, варто пам’ятати, що все добре в міру.

З одного авокадо можна приготувати гуакамоле на дві порції.

Регулярне вживання гуакамоле позитивно зобразиться на стані шкіри, волоссі та нігтях.

Також плід містить вітамін Е, який сповільнює процеси старіння.

Саме тому цю речовину часто додають до доглядових косметичних засобів.

Авокадо радять вживати під час вагітності, адже в ньому міститься велика кількість фолієвої кислоти.

Вона корисна для профілактики патологій нервової системи.

До речі, вітамін В6, який міститься в авокадо полегшує токсикоз.

Ще однією корисною властивістю гуакамоле з авокадо є запобігання захворювань зорових аналізаторів людини.

Адже речовини-каротиноїди, які містяться у фрукті, уповільнюють процеси окислення в кришталику ока.

Регулярне вживання соусу збереже гостроту зору та зменшить ризик розвитку катаракти.

Потрібно взяти авокадо, розрізати його на половинки, дістати кісточку.

З однієї частини плода ложкою вийняти м’яку частину і покласти її до ступки чи блендера, можна це розім’яти виделкою.

Туди додати сік лайму, щоб зберегти колір, та надати смаку свіжості.

Із зелені підійде кінза, петрушка, селера, кріп, цибуля.

Солі додати до свого смаку.

Подавати гуакамоле можна з чіпсами, крекерами, скибочками хліба.

Також можна використовувати як соус до м’ясних або ж вегетаріанських страв.

Фото: Рexels

