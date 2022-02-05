Білий колір, низька посадка та трикотаж. Модні тренди на весну 2022

Які тренди будуть у моді навесні 2022 року?
Хоча до весни ще місяць, однак модниці вже починають заглядатись на тренди наступного сезону.
І поки одні очікують на розпродаж теплих речей, інші вже чекають на оновлення.
Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди весни 2022 та готовий поділитись з тобою.
Що ж такого особливого цьогоріч пропонують нам дизайнери?
Читай, дивись та надихайся!
Модні тренди на весну 2022
Паєтки
Цей тренд точно оцінять шанувальниці блискіток та прикрас.
Гарно виглядатимуть сукні з паєтками в червоному і зеленому відтінку блискіток.
Ніжно-рожевий і синій пасуватимуть костюмам.
А от відтінки бронзи та срібла стануть найуніверсальнішими для всіх видів одягу.
Шкіряний плащ
Стиль “Матриці” переходить з екранів в реальне життя.
Довгий шкіряний плащ – це і практична, і спокуслива річ.
Їх варто комбінувати з взуттям на грубій підошві.
Також можна доповнити образ шовковою косинкою на голові.
Плісирована спідниця
Цей елемент одягу не втрачає актуальності вже кілька сезонів підряд.
На весняний сезон варто обрати спідницю з шовку чи тонкого трикотажу.
Варто віддавати перевагу класичній довжині – від середини гомілки до щиколотки.
А ремінь зробить акцент на талії.
Трикотаж
2021 рік світ моди приніс нам любов до трикотажних речей.
Дизайнери продовжують нас тішити зручними костюмами, сукнями та светрами.
Однак у весняному сезоні все-ж відбулись зміни.
Пастельна палітра змінюється на яскраві і насичені кольори.
Можна погратись відтінками і скласти тотал лук чи створити колор-блок.
Тут все залежить від ваших вподобань.
Низька посадка
Так, штани та джинси з низькою посадкою, як це було в нульових, знову повернулись.
Тож якщо у вашій шафі лежала така пара – то час діставати.
Однак, варто з обережністю ставитись до такого тренду, адже пасує вона далеко не всім.
Білий колір
Дизайнери пропонують модницям освіжити свій гардероб після зими речами білого кольору.
Це можуть бути як костюми, так і окремі одиниці гардеробу.
Цей колір є дуже мінімалістичним і пасуватиме під будь-який образ.Також по темі: На межі спорт-шику та сексуальності. Добірка модних образів Дуа Ліпи Модна жіноча білизна 2022: яка модель розкриє сексуальність і жіночність Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої
Вирізи
Цього весняного сезону у моду увійдуть вирізи.
Вони можуть бути класичні чи незвичайні, на сукні, топі чи, навіть, спідниці.
Це виглядає жіночно, сучасно і привабливо.
Також можна знайти витончені вирізи, що відкривають спину.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про помилки в одязі, що додають віку.
Фото: Рexels