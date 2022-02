Білий колір, низька посадка та трикотаж. Модні тренди на весну 2022

Які тренди будуть у моді навесні 2022 року?

Хоча до весни ще місяць, однак модниці вже починають заглядатись на тренди наступного сезону.

І поки одні очікують на розпродаж теплих речей, інші вже чекають на оновлення.

Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди весни 2022 та готовий поділитись з тобою.

Що ж такого особливого цьогоріч пропонують нам дизайнери?

Читай, дивись та надихайся!

Цей тренд точно оцінять шанувальниці блискіток та прикрас.

Гарно виглядатимуть сукні з паєтками в червоному і зеленому відтінку блискіток.

Ніжно-рожевий і синій пасуватимуть костюмам.

А от відтінки бронзи та срібла стануть найуніверсальнішими для всіх видів одягу.

Стиль “Матриці” переходить з екранів в реальне життя.

Довгий шкіряний плащ – це і практична, і спокуслива річ.

Їх варто комбінувати з взуттям на грубій підошві.

Також можна доповнити образ шовковою косинкою на голові.

Цей елемент одягу не втрачає актуальності вже кілька сезонів підряд.

На весняний сезон варто обрати спідницю з шовку чи тонкого трикотажу.

Варто віддавати перевагу класичній довжині – від середини гомілки до щиколотки.

А ремінь зробить акцент на талії.

2021 рік світ моди приніс нам любов до трикотажних речей.

Дизайнери продовжують нас тішити зручними костюмами, сукнями та светрами.

Однак у весняному сезоні все-ж відбулись зміни.

Пастельна палітра змінюється на яскраві і насичені кольори.

Можна погратись відтінками і скласти тотал лук чи створити колор-блок.

Тут все залежить від ваших вподобань.

Так, штани та джинси з низькою посадкою, як це було в нульових, знову повернулись.

Тож якщо у вашій шафі лежала така пара – то час діставати.

Однак, варто з обережністю ставитись до такого тренду, адже пасує вона далеко не всім.

Дизайнери пропонують модницям освіжити свій гардероб після зими речами білого кольору.

Це можуть бути як костюми, так і окремі одиниці гардеробу.

Цей колір є дуже мінімалістичним і пасуватиме під будь-який образ.

Цього весняного сезону у моду увійдуть вирізи.

Вони можуть бути класичні чи незвичайні, на сукні, топі чи, навіть, спідниці.

Це виглядає жіночно, сучасно і привабливо.

Також можна знайти витончені вирізи, що відкривають спину.

Фото: Рexels

