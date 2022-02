У «Морському бою» знімався справжні військовий корабель часів Другої світової?

Фільм “Морський Бій” знімали під час справжніх військових навчань і представники морфлоту надавали акторам цінні настанови та вчили їх бути справжніми військовими.

Що з цього вийшло?

Лінкор Міссурі, саме на його палубі представники Японії підписала акт про капітуляцію в 1945 році.

А в 2010 році цей же Міссурі знявся у фільмі “Морський Бій”.

Вперше за багато років він вийшов у відкрите море заради зйомок.

Заради зйомок цього фільму у відкрите море вивели корабель, на борту якого був підписаний акт про капітуляцію Японії, а в масовці стрічки знялися реальні ветерани Другої Світової.

Морський бій – культова гра, в яку можна було пограти навіть, якщо в твоєму арсеналі є лише ручка і папірець.

Американець Пітер Берг був дитиною, яка обожнювала умовно постріляти в чужі кораблі і в дорослому віці йому випала честь зробити те, що іншим фанам морського бою навіть не наснилося б – зняти на основі улюбленої гри цілий фільм.

От і у своєму фільмі Берг захотів показати велику битву, для цього чоловік вирішив використати всі методи.

Навіть ті, які, на перший погляд, було неможливо використати.

“Морський бій” знімали під час реальних військових навчань, мало того, переважна частина масовки – це діючи або колишні представники морфлоту, а також військові ветерани, зокрема ветерани Другої світової.

Протягом майже двох тижнів актори та інші учасники знімального процесу спостерігали за роботою екіпажу, уважно слухали їхні настанови, а іноді і самі виконували якісь нескладні операції під наглядом професіоналів.

Зйомки в цей час теж велися, тож деякі кадри у фільмі – це не постановка і не декорації, а свого роду документальна хроніка.

Та все-таки головна гордість “Морського бою” – це залучення до зйомок Лінкору – броньованого артилерійного корабля – Міссурі.

Якою була його роль в світовій історії?

Фото: Unsplash

