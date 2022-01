Давно не Перевізник. Фільми з Джесоном Стейтемом, які, ви могля пропустити

Підбірка фільмів з Джейсоном Стейтемом.

Джейсон Стейтем – один із тих акторів, яких режисери бачать в одному амплуа.

І, щоправда, ролі то рятівників, то злочинців, то месників справедливості йому вдаються найкраще.

Однак у кожному фільмі за участі Стейтема є свій шарм і родзинка.

Де ще його можна зустріти, окрім легендарного Перевізника?

Дивіться у матеріалі.

Рік випуску: 2021

Рейтинг IMDb: 7,1

Нещодавня новинка. Фільм легендарного режисера Гая Річі і не менш видатного актора Джейсона Стейтема.

Сюжет

За сюжетом фільму, Лос-Анджелес сколихнула хвиля пограбувань інкасаторів. Ейч, головний герой, всередині якого палає жага правосуддя, у пошуках винних у смерті сина він проникає в інкасаторську компанію.

Він не зупиниться, поки його людський гнів не вичерпає себе.

Рік випуску: 2019

Рейтинг IMDb: 6,5

Гостросюжетний бойовик Девіда Літча про двох суперників, які разом змушені рятувати світ від спільного ворога.

Сюжет

Після провальної спецоперації агент Хетті Шоу стає носієм унікального вірусу, який може призвести до винищення людства.

Однак у справу втручається елітний агент ЦРУ Люк Гоббс. Він дзвонить колишньому співробітнику розвідки Деккарду Шоу, вводить у курс справи і пропонує тимчасовий мир заради порятунку людства.

Рік випуску: 2018

Рейтинг IMDb: 5,6

В основі сюжету фільму лежить книга “Мегалодон” – перший роман Стіва Альтена.

Сюжет

Колишній капітан Джонас, який змінив напрямок діяльності і тепер спеціалізується на палеонтології вирушає у нову експедицію.

Небезпечне і важке занурення, яке зламає життя або принесе світову славу.

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 5,7

Механік: Воскресіння – дебютний американський фільм німецького режисера Денніса Ганзеля.

Сюжет

Артур Бішоп, на прізвисько Механік, був кілером найвищого розряду, проте він вирішив відійти від справ. Він перебрався до Бразилії, змінив ім’я та веде життя простого обивателя — здає яхти в оренду та нічим не видає свого минулого.

Якось його анонімно запрошують на зустріч. На ній незнайома дівчина представляє інтереси якогось замовника, який бажає, щоб Механік повернувся до свого ремесла.

Що обере головний герой?

Рік випуску: 2015

Рейтинг IMDb: 7,0

Роль Ненсі була написана для Міранди Харт на особисте прохання Маккарті.

Сюжет

Красень і чудовий стрілець, спецагент Файн працює «в полі», поки в офісі його прикриває ветеран ЦРУ Сьюзен.

Справа ускладнюється, особливо небезпечна злочинниця Рейна має у своїх руках портативну ядерну бомбу, і ніхто не знає, де прогримить вибух.

Обидві мріють добре повеселитися, не забувши про справу. Водночас неподалік знаходиться спецагент Форд.

Він дуже обурений, що подібне небезпечне завдання доручили жінці, та ще й абсолютно недосвідченій.

Фото: IMBD

