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ICTV Ранок 18.01.2022 10:40
18.01.2022 10:40
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Юрій Бутусов про погрози, Зеленського та зміни в Україні — ІНТЕРВ’Ю

Юрій Бутусов про погрози, Зеленського та зміни в Україні — ІНТЕРВ’Ю

“Це робота на суспільство, не на владу”, — так Юрій Бутусов відповів на запитання, що таке незалежна журналістика.

Про це український журналіст, головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Юрій Бутусов сказав, що за ним свого часу вели демонстративні спостереження, а редакцію захоплювали спецпризначенці, які виносили обладнання.

На запитання Олександри Кучеренко про те, коли востаннє погрожували, то Бутусов відповів, що:

— Конкретні погрози були за часів Януковича. Було зрозуміло, що за цим стоять люди, які можуть це виконати.

За його словами, всі українські президенти його не любили.

У листопаді, під час прес-конференції Володимира Зеленського, журналіст запам’ятався гострою суперечкою з президентом.

За кілька днів проти нього було порушено кримінальну справу.

Ведуча запитала, чи пов’язує ці події Бутусов, на що отримала таку відповідь:

— Звичайно, це пов’язані дві події.

Журналіст також додав, що готовий відповідати в суді.

Пізніше Юрій публічно вибачався за свою емоційну поведінку, але заявляв, що подасть в суд на президента за його слова:

— Безсумнівно, я виграю справу проти пана Зеленського.

Так головний редактор хоче показати, чи є в Україні незалежне правосуддя.

Також Кучеренко запитала гостя, що змінилось в країні за 2 роки.

Бутусов вважає, що люди стають більш вільними, самостійнішими, у них майже повністю зник страх.

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За що любить Україну?

Кого вважає найкращим журналістом?

Які теми найпопулярніші серед українських читачів?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Михайло Радуцький.

Фото: Юрій Бутусов

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Юрій Бутусов
18.01.2022 10:40



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