Юрій Бутусов про погрози, Зеленського та зміни в Україні — ІНТЕРВ’Ю

“Це робота на суспільство, не на владу”, — так Юрій Бутусов відповів на запитання, що таке незалежна журналістика.
Про це український журналіст, головний редактор українського новинного суспільно-політичного інтернет-порталу Цензор.нет розповів у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Юрій Бутусов сказав, що за ним свого часу вели демонстративні спостереження, а редакцію захоплювали спецпризначенці, які виносили обладнання.
На запитання Олександри Кучеренко про те, коли востаннє погрожували, то Бутусов відповів, що:
— Конкретні погрози були за часів Януковича. Було зрозуміло, що за цим стоять люди, які можуть це виконати.
За його словами, всі українські президенти його не любили.
У листопаді, під час прес-конференції Володимира Зеленського, журналіст запам’ятався гострою суперечкою з президентом.
За кілька днів проти нього було порушено кримінальну справу.
Ведуча запитала, чи пов’язує ці події Бутусов, на що отримала таку відповідь:
— Звичайно, це пов’язані дві події.
Журналіст також додав, що готовий відповідати в суді.
Пізніше Юрій публічно вибачався за свою емоційну поведінку, але заявляв, що подасть в суд на президента за його слова:
— Безсумнівно, я виграю справу проти пана Зеленського.
Так головний редактор хоче показати, чи є в Україні незалежне правосуддя.
Також Кучеренко запитала гостя, що змінилось в країні за 2 роки.
Бутусов вважає, що люди стають більш вільними, самостійнішими, у них майже повністю зник страх.Також по темі: Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3 Павло Казарін про журналістику, проблеми влади і холостяцьке життя. Ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3 Сергій Жадан про творчість, Зеленського і жінок: ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
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Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Михайло Радуцький.
Фото: Юрій Бутусов