Олеся Жураківська про рівень українського кіно, гонорари та Зеленського – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“6 з 10” — так Олеся Жураківська подобається собі як акторка.

Про це українська акторка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, на якому рівні знаходиться українське кіно зараз, Олеся відповіла:

Жураківська вважає, що якщо вирішити проблему з фінансуванням, то в нас дуже хороші перспективи.

Вона також розповіла, кого вважає найкращими акторками:

Вона відверто говорить, що її ображає нульовий результат, коли актор не може відіграти подію.

По п’ятибальній шкалі оцінила рівень акторської майстерності Володимира Зеленського на 5.

А от як президента лише на 4 бали і додає:

Олеся також зізналась, що не знімалась би у фільмі, що прославляє Росію.

Актриса також розповіла про гонорари і те, що в кіно вона заробляє більше.

На запитання Кучеренко, який був найбільший гонорар за день, Жураківська відповіла:

А збирає гроші знаменитість на подорожі та щоб ділитись, коли є надлишок.

Яку пораду дала б собі Олеся 10 років тому?

Яку помилку в стосунках з чоловіками більше ніколи не повторить?

Чи вільне серце акторки?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

