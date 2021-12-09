Олеся Жураківська про рівень українського кіно, гонорари та Зеленського – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“6 з 10” — так Олеся Жураківська подобається собі як акторка.

Про це українська акторка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко, на якому рівні знаходиться українське кіно зараз, Олеся відповіла:

— На етапі активного розвитку.

Жураківська вважає, що якщо вирішити проблему з фінансуванням, то в нас дуже хороші перспективи.

Вона також розповіла, кого вважає найкращими акторками:

— Наталя Сумська, Анастасія Пустовіт, Марина Клімова.

Вона відверто говорить, що її ображає нульовий результат, коли актор не може відіграти подію.

По п’ятибальній шкалі оцінила рівень акторської майстерності Володимира Зеленського на 5.

А от як президента лише на 4 бали і додає:

— Дуже багато проблем в нашій країні, але я не думаю, що за все відповідає президент.

Олеся також зізналась, що не знімалась би у фільмі, що прославляє Росію.

Актриса також розповіла про гонорари і те, що в кіно вона заробляє більше.

На запитання Кучеренко, який був найбільший гонорар за день, Жураківська відповіла:

— Дві з половиною тисячі доларів.

А збирає гроші знаменитість на подорожі та щоб ділитись, коли є надлишок.

Яку пораду дала б собі Олеся 10 років тому?

Яку помилку в стосунках з чоловіками більше ніколи не повторить?

Чи вільне серце акторки?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Аліна Паш.

Фото: zhurakivska_olesya

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