Олена Фроляк про українське телебачення, службу новин та принципи — інтерв’ю | 33 за 3

“На 70%”, — саме настільки відсотків подобається Олена Фроляк сама собі у кадрі.

Про це українська журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча програми “Факти ICTV” розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, що найскладніше в керуванні інформаційною службою теленовин, Фроляк відповіла:

Шеф-редакторка також розповіла, що завжди готова визнати свої помилки і може вибачитись перед колегою, якщо занадто емоційно спілкувалась.

Кучеренко поцікавилась, яких професійних принципів дотримується ведуча програми “Факти ICTV”, на що отримала таку відповідь:

Також заслужена журналістка України розповіла, чого не вистачає українському телебаченню:

Також Олена зізналась, що вважає Оксану Соколову, Оксану Гутцайт, Людмилу Добровольську найкращими ведучими інформаційних новин.

Чи колись намагались підкупити ведучу?

Як Олена Фроляк заробила свої перші гроші?

Яку відмінна риса українського менталітету?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

