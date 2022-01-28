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ICTV Ранок 28.01.2022 11:15
28.01.2022 11:15
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Олена Фроляк про українське телебачення, службу новин та принципи — інтерв’ю | 33 за 3

Олена Фроляк про українське телебачення, службу новин та принципи — інтерв’ю | 33 за 3

“На 70%”, — саме настільки відсотків подобається Олена Фроляк сама собі у кадрі.

Про це українська журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча програми “Факти ICTV” розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, що найскладніше в керуванні інформаційною службою теленовин, Фроляк відповіла:

 — Творчі люди – це складна історія. До кожного треба знайти підхід.

Шеф-редакторка також розповіла, що завжди готова визнати свої помилки і може вибачитись перед колегою, якщо занадто емоційно спілкувалась.

Кучеренко поцікавилась, яких професійних принципів дотримується ведуча програми “Факти ICTV”, на що отримала таку відповідь:

— Бути відповідальною, відповідати за свої слова, ніколи не запізнюватись і поважати в кожній людині людину.

Також заслужена журналістка України розповіла, чого не вистачає українському телебаченню:

— Бракує смаку.

Також Олена зізналась, що вважає Оксану Соколову, Оксану Гутцайт, Людмилу Добровольську найкращими ведучими інформаційних новин.

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Чи колись намагались підкупити ведучу?

Як Олена Фроляк заробила свої перші гроші?

Яку відмінна риса українського менталітету?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Юрій Бутусов.

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Олена Фроляк
28.01.2022 11:15



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