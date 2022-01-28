Олена Фроляк про українське телебачення, службу новин та принципи — інтерв’ю | 33 за 3

“На 70%”, — саме настільки відсотків подобається Олена Фроляк сама собі у кадрі.
Про це українська журналістка, телеведуча, шеф-редакторка та ведуча програми “Факти ICTV” розповіла в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко про те, що найскладніше в керуванні інформаційною службою теленовин, Фроляк відповіла:
— Творчі люди – це складна історія. До кожного треба знайти підхід.
Шеф-редакторка також розповіла, що завжди готова визнати свої помилки і може вибачитись перед колегою, якщо занадто емоційно спілкувалась.
Кучеренко поцікавилась, яких професійних принципів дотримується ведуча програми “Факти ICTV”, на що отримала таку відповідь:
— Бути відповідальною, відповідати за свої слова, ніколи не запізнюватись і поважати в кожній людині людину.
Також заслужена журналістка України розповіла, чого не вистачає українському телебаченню:
— Бракує смаку.
Також Олена зізналась, що вважає Оксану Соколову, Оксану Гутцайт, Людмилу Добровольську найкращими ведучими інформаційних новин.Також по темі: Олеся Жураківська про рівень українського кіно, гонорари та Зеленського – ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3 Ольга Руднєва про СНІД в Україні, фемінізм та жіноче щастя. Ексклюзив | 33 за 3 Юлія Зорій про роботу на TV, життя з міністром і плани на майбутнє. Ексклюзивне інтерв'ю | 33 за 3
Чи колись намагались підкупити ведучу?
Як Олена Фроляк заробила свої перші гроші?
Яку відмінна риса українського менталітету?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Юрій Бутусов.