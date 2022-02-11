На райському острові: Ірина Федишин поділилась відео з відпустки

Відома українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів відео з Мальдів.
Ролик зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.
На ньому Ірина радісно біжить до води в купальнику й занурюється в морську блакить.
Радість Федишин передається навіть через екран.
– Ура!!! Мальдіви. Мрії збуваються. P.s.: тепер у пісні трохи зміняться слова : «Я хочу ще раз на Мальдіви!!» – прокоментувала зірка, маючи на увазі свою ж пісню….
Недарма все-таки Іринка вирушила відпочивати з усією родиною.Також по темі: Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото "Осінні канікули продовжуються". Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини "Треба, Іро, треба". Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю
Прихильники теж неабияк радіють за улюбленицю в коментарях:
– Вауу, яка там краса.. Я дуже-дуже щаслива і радію за Вас. Нехай ваші мрії збуваються. Чудового й прекрасного відпочинку, а також шалених емоцій, – написала під постом підписниця Федишин.
До речі, за добу ролик із заморських країв назбирав майже 60 тисяч переглядів.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин стала жертвою шахраїв.
Фото: irynafedyshyn