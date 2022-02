На райському острові: Ірина Федишин поділилась відео з відпустки

Відома українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів відео з Мальдів.

Ролик зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

На ньому Ірина радісно біжить до води в купальнику й занурюється в морську блакить.

Радість Федишин передається навіть через екран.

Недарма все-таки Іринка вирушила відпочивати з усією родиною.

Прихильники теж неабияк радіють за улюбленицю в коментарях:

До речі, за добу ролик із заморських країв назбирав майже 60 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин стала жертвою шахраїв.

Фото: irynafedyshyn

