На райському острові: Ірина Федишин поділилась відео з відпустки

Відома українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів відео з Мальдів.

Ролик зірка виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

На ньому Ірина радісно біжить до води в купальнику й занурюється в морську блакить.

Радість Федишин передається навіть через екран.

– Ура!!! Мальдіви. Мрії збуваються. P.s.: тепер у пісні трохи зміняться слова : «Я хочу ще раз на Мальдіви!!» – прокоментувала зірка, маючи на увазі свою ж пісню….

Недарма все-таки Іринка вирушила відпочивати з усією родиною.

Прихильники теж неабияк радіють за улюбленицю в коментарях:

– Вауу, яка там краса.. Я дуже-дуже щаслива і радію за Вас. Нехай ваші мрії збуваються. Чудового й прекрасного відпочинку, а також шалених емоцій, – написала під постом підписниця Федишин.

До речі, за добу ролик із заморських країв назбирав майже 60 тисяч переглядів.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин стала жертвою шахраїв.

Фото: irynafedyshyn

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