“Осінні канікули продовжуються”. Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини

Осінь не шкодує для нас холодної погоди, тож кожен гріється, як може.

Ось, наприклад, українська артистка Ірина Федишин із сім’їєю гайнула днями на відпочинок до Туреччини.

І вже встигла викласти на своїй сторінці свіженьке відео з коктейлем та полуничкою на пляжі.

І поки коментаторі теж мріяли про море та купальник, Федешин виклала фото ще й із парку розваг.

Ех, бажаємо Ірині приємного відпочинку, і заварюємо собі теплого чаю!

