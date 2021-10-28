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ICTV Ранок 28.10.2021 19:15
28.10.2021 19:15
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“Осінні канікули продовжуються”. Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини

“Осінні канікули продовжуються”. Ірина Федишин гайнула до сонячної Туреччини

Осінь не шкодує для нас холодної погоди, тож кожен гріється, як може.

Ось, наприклад, українська артистка Ірина Федишин із сім’їєю гайнула днями на відпочинок до Туреччини.

І вже встигла викласти на своїй сторінці свіженьке відео з коктейлем та полуничкою на пляжі.

Осінні канікули продовжуються, — підписала співачка.

І поки коментаторі теж мріяли про море та купальник, Федешин виклала фото ще й із парку розваг.

Ех, бажаємо Ірині приємного відпочинку, і заварюємо собі теплого чаю!

Також по темі: Втекли до Іспанії. Настя Каменських і Потап похизувалися фото з відпочинку "Треба, Іро, треба". Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю "Проживай кожну мить": Монатік гайнув з дружиною до Мілану

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Нагадаємо, раніше Ірина Федишин хизувалась врожаєм грибів.

Фото: irynafedyshyn

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Теги: інстаграм зірок, Ірина Федишин, шоу-бізнес
28.10.2021 19:15



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