“Треба, Іро, треба”. Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю

Концерти концератими, як то кажуть, а городи ніхто не відміняв.
Так днями популярна українська співачка Ірина Федишин показала у своєму Instagram, як допомагає батькам копати картоплю…
Таке щире фото зірка підписала:
— Мамо, може не треба цього року садити вже ту картоплю? Може купимо?
— Треба, Іро, треба!
У коментарях підписники активно дискутували про важливість городів та підозріло чисті кеди співачки.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин відпочиває у полі.
Фото: irynafedyshyn