“Треба, Іро, треба”. Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю

Концерти концератими, як то кажуть, а городи ніхто не відміняв.

Так днями популярна українська співачка Ірина Федишин показала у своєму Instagram, як допомагає батькам копати картоплю…

Таке щире фото зірка підписала:

У коментарях підписники активно дискутували про важливість городів та підозріло чисті кеди співачки.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин відпочиває у полі.

Фото: irynafedyshyn

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.