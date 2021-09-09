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ICTV Ранок 09.09.2021 20:10
09.09.2021 20:10
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“Треба, Іро, треба”. Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю

“Треба, Іро, треба”. Ірина Федишин показала, як допомагає батькам копати картоплю

Концерти концератими, як то кажуть, а городи ніхто не відміняв.

Так днями популярна українська співачка Ірина Федишин показала у своєму Instagram, як допомагає батькам копати картоплю…

Таке щире фото зірка підписала:

— Мамо, може не треба цього року садити вже ту картоплю? Може купимо?

— Треба, Іро, треба!

У коментарях підписники активно дискутували про важливість городів та підозріло чисті кеди співачки.

скрін коментарів Федишин

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ірина Федишин відпочиває у полі.

Фото: irynafedyshyn

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Теги: Instagram, Ірина Федишин, зіркові новини
09.09.2021 20:10



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