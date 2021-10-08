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ICTV Ранок 08.10.2021 16:00
08.10.2021 16:00
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Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото

Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото

Українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів фотографіями з прогулянки. 

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На світлинах Ірина серед осіннього лісу позує у білосніжному спортивному костюмі та яскраво-жовтій курточці.

Піти на гриби

Як я це люблю !!! Вдихнути запах лісу, послухати шелест листя, помилуватися осінніми барвами – це неймовірний релакс і заряд позитивними емоціями. Тільки тоді відчувається золота осінь сповна. А ви любите збирати гриби? – прокоментувала Федишин.

Найбільшу увагу підписників привернув той факт, що співачка чи то збирати картоплю на городі, чи у ліс на прогулянку – завжди у білому.

Ірина Федишн

Однак, більшість підписників милуються світлинами і пишуть компліменти.

Сам же допис встиг зібрати більше 8 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Ірини Федишин.

Фото: irynafedyshyn

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Теги: інстаграм зірок, Ірина Федишин, шоу-бізнес
08.10.2021 16:00



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