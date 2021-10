Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото

Українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів фотографіями з прогулянки.

Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.

На світлинах Ірина серед осіннього лісу позує у білосніжному спортивному костюмі та яскраво-жовтій курточці.

Найбільшу увагу підписників привернув той факт, що співачка чи то збирати картоплю на городі, чи у ліс на прогулянку – завжди у білому.

Однак, більшість підписників милуються світлинами і пишуть компліменти.

Сам же допис встиг зібрати більше 8 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Ірини Федишин.

Фото: irynafedyshyn

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.