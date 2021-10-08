Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото

Українська співачка Ірина Федишин потішила фанатів фотографіями з прогулянки.
Цими знімками зірка поділилась в своєму Інстаграм.
На світлинах Ірина серед осіннього лісу позує у білосніжному спортивному костюмі та яскраво-жовтій курточці.
Піти на гриби
Як я це люблю !!! Вдихнути запах лісу, послухати шелест листя, помилуватися осінніми барвами – це неймовірний релакс і заряд позитивними емоціями. Тільки тоді відчувається золота осінь сповна. А ви любите збирати гриби? – прокоментувала Федишин.
Найбільшу увагу підписників привернув той факт, що співачка чи то збирати картоплю на городі, чи у ліс на прогулянку – завжди у білому.
Однак, більшість підписників милуються світлинами і пишуть компліменти.
Сам же допис встиг зібрати більше 8 тисяч вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми показували модні образи Ірини Федишин.
Фото: irynafedyshyn