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ICTV Ранок 25.11.2021 19:15
25.11.2021 19:15
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Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші

Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші

Обережно шахраї!

Так, напередодні відома українська співачка повідомила у своєму Instagram, що її “розвели” на 200 гривень через сервіс пасажирських перевезень.

Зірка розповіла у своєму відео про схему аферистів.

За її словами, водій попросив гроші наперед, але обіцяної поїздки не здійснив.

Під емоційним постом Федишин написала:

Залишаю їх номери: можна набрати і сказати, що так робити, як мінімум, не красиво…

Прихильники зірки у коментарях обурювались і ділились подібними історіями зі свого життя.

Відреагував і той самий сервіс перевезень, через який шахраї і провернули свою схему, пообіцявши Ірині вжити заходів.

Ми усім читачам побажаємо бути пильними та обережними.

Бо, як бачите, на аферистів може натрапити кожен.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Федишин відпочивала у сонячній Туреччині.

Фото: irynafedyshyn

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25.11.2021 19:15



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