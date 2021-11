Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші

Обережно шахраї!

Так, напередодні відома українська співачка повідомила у своєму Instagram, що її “розвели” на 200 гривень через сервіс пасажирських перевезень.

Зірка розповіла у своєму відео про схему аферистів.

За її словами, водій попросив гроші наперед, але обіцяної поїздки не здійснив.

Під емоційним постом Федишин написала:

Прихильники зірки у коментарях обурювались і ділились подібними історіями зі свого життя.

Відреагував і той самий сервіс перевезень, через який шахраї і провернули свою схему, пообіцявши Ірині вжити заходів.

Ми усім читачам побажаємо бути пильними та обережними.

Бо, як бачите, на аферистів може натрапити кожен.

