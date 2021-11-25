Ірина Федишин стала жертвою шахраїв. Хто і як розвів співачку на гроші

Обережно шахраї!
Так, напередодні відома українська співачка повідомила у своєму Instagram, що її “розвели” на 200 гривень через сервіс пасажирських перевезень.
Зірка розповіла у своєму відео про схему аферистів.
За її словами, водій попросив гроші наперед, але обіцяної поїздки не здійснив.
Під емоційним постом Федишин написала:
Залишаю їх номери: можна набрати і сказати, що так робити, як мінімум, не красиво…
Прихильники зірки у коментарях обурювались і ділились подібними історіями зі свого життя.
Відреагував і той самий сервіс перевезень, через який шахраї і провернули свою схему, пообіцявши Ірині вжити заходів.
Ми усім читачам побажаємо бути пильними та обережними.
Бо, як бачите, на аферистів може натрапити кожен.Також по темі: Зібрала врожай грибів. Ірина Федишин зачарувала красивими осінніми фото Сієста у гамаку для відновлення. Сальма Гаєк показала відпочинок у купальнику Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Федишин відпочивала у сонячній Туреччині.
Фото: irynafedyshyn