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ICTV Ранок 11.02.2022 19:15
11.02.2022 19:15
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На підборах і в купальнику: Брітні Спірс поділилась відео із запальним танцем

На підборах і в купальнику: Брітні Спірс поділилась відео із запальним танцем

Відома 40-річна американська співачка Брітні Спірс сколихнула мережу своїм звабливим танцем.

Відео зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

У ролику секс-символ нульових танцює в чорних туфлях та рожевому купальнику.

Що ж, Брітні може собі дозволити показати тіло, адже почала регулярно займатися спортом.

– Мої 13 секунд на підборах…..до того, як пофарбувала волосся в фіолетовий колір. Це тизер  того, що  буде далі, – так прокоментувала Спірс свій пост.

Схоже, прихильники співачки вже незабаром побачать її в новому амплуа.

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Вочевидь, Брітні не збирається здавати своїх позицій і продовжуватиме епатувати публіку.

Хай там як, танець підписникам сподобався.

Запальне відео назбирало понад два мільйони вподобань за добу.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

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Теги: Брітні Спірс, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
11.02.2022 19:15



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