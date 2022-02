На підборах і в купальнику: Брітні Спірс поділилась відео із запальним танцем

Відома 40-річна американська співачка Брітні Спірс сколихнула мережу своїм звабливим танцем.

Відео зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.

У ролику секс-символ нульових танцює в чорних туфлях та рожевому купальнику.

Що ж, Брітні може собі дозволити показати тіло, адже почала регулярно займатися спортом.

Схоже, прихильники співачки вже незабаром побачать її в новому амплуа.

Вочевидь, Брітні не збирається здавати своїх позицій і продовжуватиме епатувати публіку.

Хай там як, танець підписникам сподобався.

Запальне відео назбирало понад два мільйони вподобань за добу.

Фото: britneyspears

