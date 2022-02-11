На підборах і в купальнику: Брітні Спірс поділилась відео із запальним танцем

Відома 40-річна американська співачка Брітні Спірс сколихнула мережу своїм звабливим танцем.
Відео зірка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм.
У ролику секс-символ нульових танцює в чорних туфлях та рожевому купальнику.
Що ж, Брітні може собі дозволити показати тіло, адже почала регулярно займатися спортом.
– Мої 13 секунд на підборах…..до того, як пофарбувала волосся в фіолетовий колір. Це тизер того, що буде далі, – так прокоментувала Спірс свій пост.
Схоже, прихильники співачки вже незабаром побачать її в новому амплуа.Також по темі: Утомилась від папараці. Брітні Спірс поділилась відвертим відео з відпочинку Легендарна і знову вільна: ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном
Вочевидь, Брітні не збирається здавати своїх позицій і продовжуватиме епатувати публіку.
Хай там як, танець підписникам сподобався.
Запальне відео назбирало понад два мільйони вподобань за добу.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Брітні Спірс.
Фото: britneyspears