Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном

Брітні Спірс виповнилось 40 років!
Так напередодні популярна американська співачка зустрічала свій ювілей за кордоном.
Вперше за 13 років!
Адже, нагадаємо, що тільки нещодавно зірка офіційно вийшла з-під опіки батька.
У міні-шортах, яскравих чоботах та з коханим Семом Асгарі, співачка похизувалась цим фото у своєму Instagram.
“Боже, дякую тобі за те, що ми можемо виїхати за межі країни! Я благословенна”, – прокоментувала щаслива Брітні.
Наразі пост зібрав понад мільйон і 700 тисяч вподобань.
Та й привітань і компліментів у коментарях немало…Також по темі: Оголена відсіч хейтерам. 56-річна Павліна Порізкова показала розкішну фігуру Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото Вільна та оголена. Брітні Спірс показала пружне тіло
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Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Брітні Спірс.
Фото: britneyspears