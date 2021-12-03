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ICTV Ранок 03.12.2021 14:30
03.12.2021 14:30
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Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном

Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном

Брітні Спірс виповнилось 40 років!

Так напередодні популярна американська співачка зустрічала свій ювілей за кордоном.

Вперше за 13 років!

Адже, нагадаємо, що тільки нещодавно зірка офіційно вийшла з-під опіки батька.

У міні-шортах, яскравих чоботах та з коханим Семом Асгарі, співачка похизувалась цим фото у своєму Instagram.

“Боже, дякую тобі за те, що ми можемо виїхати за межі країни! Я благословенна”, – прокоментувала щаслива Брітні.

Наразі пост зібрав понад мільйон і 700 тисяч вподобань.

Та й привітань і компліментів у коментарях немало…

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Нагадаємо, раніше ми показували оголені фото Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

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Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
03.12.2021 14:30



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