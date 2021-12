Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном

Брітні Спірс виповнилось 40 років!

Так напередодні популярна американська співачка зустрічала свій ювілей за кордоном.

Вперше за 13 років!

Адже, нагадаємо, що тільки нещодавно зірка офіційно вийшла з-під опіки батька.

У міні-шортах, яскравих чоботах та з коханим Семом Асгарі, співачка похизувалась цим фото у своєму Instagram.

Наразі пост зібрав понад мільйон і 700 тисяч вподобань.

Та й привітань і компліментів у коментарях немало…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: britneyspears

