Легендарна і знову вільна: ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс

Брітні Спірс: чого ви точно не знали про легендарну співачку.

Протягом двох останніх років Брітні Спірс була у всіх на слуху.

На жаль, не через реліз нового альбому чи навколосвітній тур.

Шуму наробив скандальний рух #FreeBritney, який, на щастя, звільнив співачку від опікунства батька і повернув у її життя право вибору.

Сьогодні з Ранком у Великому Місті ти не будеш розбирати цей непростий судовий кейс чи роздумувати над психологічним станом зірки.

Натомість ми поностальгуємо за атмосферними нульовими і поділимось цікавими фактами про Брітні Спірс.

Обіцяємо — без “ВАУ-ефекту” не обійдеться.

І хоч Брітні Спірс найбільше прославилась свою поп-кар’єрою, вона ще й має неабиякі досягнення у танцях та гімнастиці.

Із раннього дитинства зірка відточувала свою майстерність на різноманітних конкурсах талантів.

Пізніше вона розповість, що години інтенсивних тренувань у танцювальному залі неабияк спрощували її життя на сцені.

Тепер, коли знову побачиш, як Брітні танцює чи кидає виклик гравітації у своєму Instagram, знатимеш — це вона підтримує свої навички в тонусі.

Брітні знала, ким стане ще змалечку.

У 6 років вона виграла своє перше вокальне шоу.

Але сцена вабила її у всіх можливих проявах.

З 10 років вона виступала в Офф-Бродвей м’юзиклах, а в 12 — відіграла головну роль у серіалі від Disney Channel “Клуб Міккі Мауса” разом із такими знаменитостями, як Крістіна Агілера, Райан Гослінг, Кері Рассел, Джастін Тімберлейк та Джей Сі Чейз.

Наприкінці 1990 років поп-групи користувалися особливою популярністю.

Але мало хто з шанувальників, напевно, пам’ятає, що Спірс теж починала у жіночому гурті “Innosense”.

За даними The New York Times, група з Орландо мала бути “американською версією Spice Girls”.

Попліткуємо про особисте?

Найбільш знаним екс-бойфрендом Брітні Спірс вважається Джастін Тімберлейк.

Проте співачка якось поділилась, що мала невелику інтрижку з принцом Вільямом.

За її словами, все обмежилось електронною поштою.

Знаменитості обмінювались листами, домовлялись про зустріч, але так і не побачились.

На запитання журналістів, чи це образило поп-легенду, Брітні відповіла:

Так склалося історично, що Лас Вегас довго мав репутацію міста, у який “зірки приїжджають помирати”.

Усе змінили тріумфальні виступи Силін Діон та Брітні Спірс.

Останній привернув у місто особливо велику кількість молодих та популярних артистів, охочих організувати концерт.

Щоб визнати вплив Спірс і висловити вдячність, Лас-Вегас оголосив 5 листопада 2014 року “Днем Брітні”.

Зірка отримала ключ до міста, і перші 100 людей на ім’я “Брітні”, які прибули на святкування, отримали безкоштовні квитки на її шоу.

У 2012 році Брітні Спірс стала судею американського “Х-фактора”.

Тоді вона погодилась на немалий гонорар, що складав 15 мільйонів доларів за один сезон.

Це зробило її однією з найбільш високооплачуваних зіркових суддів в історії телебачення.

Ще в 17 років, коли Брітні Спірс ішла до успіху, вона вже мала плани створити сім’ю.

“Я дуже задоволена тим, що роблю зараз, але через чотири роки я безумовно хочу мати сім’ю та дітей і осістися на дному місці”, – сказала вона Variety у 1999 році.

Так і склалося.

Усі ж бачили “Щоденник пам’яті” — фільм про трагічну історію кохання, що дарує не менше сліз, аніж “Титанік”?

Якщо ні, то обов’язково подивіться, і спробуйте на місці головної героїні уявити Брітні Спірс.

Адже за даними Entertainment Tonight, співачка пробувалась на роль Еллі.

Зрештою, красунчик Райан Гослінг знявся разом із Рейчел Макадамс.

Співачка досягла успіху не лише на сцені, а й у парфумерній індустрії.

Вона створила мільярдний бізнес із понад 20 ароматами з моменту випуску її перших парфумів Curious у 2004 році.

У 2018 році представник Revlon повідомила журналу InStyle, що її ароматні суміші принесли продажі у понад 1 мільярд доларів.

І наостанок — факт, що точно не залишить байдужим жодного фаната Брітні Спірс.

Якщо вірити MTV, дебютний сингл, який зробив Спірс справжньою поп-королевою, “Baby One More Time”, насправді був призначений для TLC.

Але R&B група від нього відмовилася.

Так само Кеті Денніс розповіла Академії Айворс у 2018 році, що спочатку вона написала “Toxic” для Майкла Джексона.

Фото: gifer

