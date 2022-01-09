Легендарна і знову вільна: ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс

Брітні Спірс: чого ви точно не знали про легендарну співачку.
Протягом двох останніх років Брітні Спірс була у всіх на слуху.
На жаль, не через реліз нового альбому чи навколосвітній тур.
Шуму наробив скандальний рух #FreeBritney, який, на щастя, звільнив співачку від опікунства батька і повернув у її життя право вибору.Також по темі: "Гра в кальмара": цікаві факти про акторів серіалу Нарешті вільна. Суд скасував опікунство над Брітні Спірс Копія батьків. Шайло Джолі-Пітт: чим ця дівчина підірвала мережу
Сьогодні з Ранком у Великому Місті ти не будеш розбирати цей непростий судовий кейс чи роздумувати над психологічним станом зірки.
Натомість ми поностальгуємо за атмосферними нульовими і поділимось цікавими фактами про Брітні Спірс.
Обіцяємо — без “ВАУ-ефекту” не обійдеться.
ТОП-10 фактів про Брітні Спірс
Брітні Спірс починала з танців та гімнастики
І хоч Брітні Спірс найбільше прославилась свою поп-кар’єрою, вона ще й має неабиякі досягнення у танцях та гімнастиці.
Із раннього дитинства зірка відточувала свою майстерність на різноманітних конкурсах талантів.
Пізніше вона розповість, що години інтенсивних тренувань у танцювальному залі неабияк спрощували її життя на сцені.
Тепер, коли знову побачиш, як Брітні танцює чи кидає виклик гравітації у своєму Instagram, знатимеш — це вона підтримує свої навички в тонусі.
Ранній дебют
Брітні знала, ким стане ще змалечку.
У 6 років вона виграла своє перше вокальне шоу.
Але сцена вабила її у всіх можливих проявах.
З 10 років вона виступала в Офф-Бродвей м’юзиклах, а в 12 — відіграла головну роль у серіалі від Disney Channel “Клуб Міккі Мауса” разом із такими знаменитостями, як Крістіна Агілера, Райан Гослінг, Кері Рассел, Джастін Тімберлейк та Джей Сі Чейз.
Перед сольною кар’єрою Брітні співала у групі
Наприкінці 1990 років поп-групи користувалися особливою популярністю.
Але мало хто з шанувальників, напевно, пам’ятає, що Спірс теж починала у жіночому гурті “Innosense”.
За даними The New York Times, група з Орландо мала бути “американською версією Spice Girls”.
Але Брітні не дочекалась тріумфальної слави і пішла будувати власну кар’єру.
Короткочасна інтрижка з принцом Вільямом
Попліткуємо про особисте?
Найбільш знаним екс-бойфрендом Брітні Спірс вважається Джастін Тімберлейк.
Проте співачка якось поділилась, що мала невелику інтрижку з принцом Вільямом.
За її словами, все обмежилось електронною поштою.
Знаменитості обмінювались листами, домовлялись про зустріч, але так і не побачились.
На запитання журналістів, чи це образило поп-легенду, Брітні відповіла:
Хей, він занятий хлопець.
Лас Вегас присвятив Брітні цілий день
Так склалося історично, що Лас Вегас довго мав репутацію міста, у який “зірки приїжджають помирати”.
Усе змінили тріумфальні виступи Силін Діон та Брітні Спірс.
Останній привернув у місто особливо велику кількість молодих та популярних артистів, охочих організувати концерт.
Щоб визнати вплив Спірс і висловити вдячність, Лас-Вегас оголосив 5 листопада 2014 року “Днем Брітні”.
Зірка отримала ключ до міста, і перші 100 людей на ім’я “Брітні”, які прибули на святкування, отримали безкоштовні квитки на її шоу.
Була однією з найбільш оплачуваних журі на ТБ
У 2012 році Брітні Спірс стала судею американського “Х-фактора”.
Тоді вона погодилась на немалий гонорар, що складав 15 мільйонів доларів за один сезон.
Це зробило її однією з найбільш високооплачуваних зіркових суддів в історії телебачення.
Давно спланувала сім’ю
Ще в 17 років, коли Брітні Спірс ішла до успіху, вона вже мала плани створити сім’ю.
“Я дуже задоволена тим, що роблю зараз, але через чотири роки я безумовно хочу мати сім’ю та дітей і осістися на дному місці”, – сказала вона Variety у 1999 році.
Так і склалося.
У 23 роки Брітні Спірс народила свого первістка — Шона Престона Федерлайна.
Не пройшла кастинг на “Щоденник пам’яті”
Усі ж бачили “Щоденник пам’яті” — фільм про трагічну історію кохання, що дарує не менше сліз, аніж “Титанік”?
Якщо ні, то обов’язково подивіться, і спробуйте на місці головної героїні уявити Брітні Спірс.
Адже за даними Entertainment Tonight, співачка пробувалась на роль Еллі.
Зрештою, красунчик Райан Гослінг знявся разом із Рейчел Макадамс.
Успіх у бізнес-індустрії парфумів
Співачка досягла успіху не лише на сцені, а й у парфумерній індустрії.
Вона створила мільярдний бізнес із понад 20 ароматами з моменту випуску її перших парфумів Curious у 2004 році.
У 2018 році представник Revlon повідомила журналу InStyle, що її ароматні суміші принесли продажі у понад 1 мільярд доларів.
Деякі з її найбільших хітів писались для інших виконавців
І наостанок — факт, що точно не залишить байдужим жодного фаната Брітні Спірс.
Якщо вірити MTV, дебютний сингл, який зробив Спірс справжньою поп-королевою, “Baby One More Time”, насправді був призначений для TLC.
Але R&B група від нього відмовилася.
Так само Кеті Денніс розповіла Академії Айворс у 2018 році, що спочатку вона написала “Toxic” для Майкла Джексона.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як опікунство батька перетворило життя Брітні Спірс на пекло.
Фото: gifer