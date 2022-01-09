Легендарна і знову вільна: ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс

Брітні Спірс: чого ви точно не знали про легендарну співачку.

Протягом двох останніх років Брітні Спірс була у всіх на слуху.

На жаль, не через реліз нового альбому чи навколосвітній тур.

Шуму наробив скандальний рух #FreeBritney, який, на щастя, звільнив співачку від опікунства батька і повернув у її життя право вибору.

Сьогодні з Ранком у Великому Місті ти не будеш розбирати цей непростий судовий кейс чи роздумувати над психологічним станом зірки.

Натомість ми поностальгуємо за атмосферними нульовими і поділимось цікавими фактами про Брітні Спірс.

Обіцяємо — без “ВАУ-ефекту” не обійдеться.

ТОП-10 фактів про Брітні Спірс

Брітні Спірс починала з танців та гімнастики

І хоч Брітні Спірс найбільше прославилась свою поп-кар’єрою, вона ще й має неабиякі досягнення у танцях та гімнастиці.

Із раннього дитинства зірка відточувала свою майстерність на різноманітних конкурсах талантів.

Пізніше вона розповість, що години інтенсивних тренувань у танцювальному залі неабияк спрощували її життя на сцені.

Тепер, коли знову побачиш, як Брітні танцює чи кидає виклик гравітації у своєму Instagram, знатимеш — це вона підтримує свої навички в тонусі.

Ранній дебют

Брітні знала, ким стане ще змалечку.

У 6 років вона виграла своє перше вокальне шоу.

Але сцена вабила її у всіх можливих проявах.

З 10 років вона виступала в Офф-Бродвей м’юзиклах, а в 12 — відіграла головну роль у серіалі від Disney Channel “Клуб Міккі Мауса” разом із такими знаменитостями, як Крістіна Агілера, Райан Гослінг, Кері Рассел, Джастін Тімберлейк та Джей Сі Чейз.

Перед сольною кар’єрою Брітні співала у групі

Наприкінці 1990 років поп-групи користувалися особливою популярністю.

Але мало хто з шанувальників, напевно, пам’ятає, що Спірс теж починала у жіночому гурті “Innosense”.

За даними The New York Times, група з Орландо мала бути “американською версією Spice Girls”.

Але Брітні не дочекалась тріумфальної слави і пішла будувати власну кар’єру.

Короткочасна інтрижка з принцом Вільямом

Попліткуємо про особисте?

Найбільш знаним екс-бойфрендом Брітні Спірс вважається Джастін Тімберлейк.

Проте співачка якось поділилась, що мала невелику інтрижку з принцом Вільямом.

За її словами, все обмежилось електронною поштою.

Знаменитості обмінювались листами, домовлялись про зустріч, але так і не побачились.

На запитання журналістів, чи це образило поп-легенду, Брітні відповіла:

Хей, він занятий хлопець.

Лас Вегас присвятив Брітні цілий день

Так склалося історично, що Лас Вегас довго мав репутацію міста, у який “зірки приїжджають помирати”.

Усе змінили тріумфальні виступи Силін Діон та Брітні Спірс.

Останній привернув у місто особливо велику кількість молодих та популярних артистів, охочих організувати концерт.

Щоб визнати вплив Спірс і висловити вдячність, Лас-Вегас оголосив 5 листопада 2014 року “Днем Брітні”.

Зірка отримала ключ до міста, і перші 100 людей на ім’я “Брітні”, які прибули на святкування, отримали безкоштовні квитки на її шоу.

Була однією з найбільш оплачуваних журі на ТБ

У 2012 році Брітні Спірс стала судею американського “Х-фактора”.

Тоді вона погодилась на немалий гонорар, що складав 15 мільйонів доларів за один сезон.

Це зробило її однією з найбільш високооплачуваних зіркових суддів в історії телебачення.

Давно спланувала сім’ю

Ще в 17 років, коли Брітні Спірс ішла до успіху, вона вже мала плани створити сім’ю.

“Я дуже задоволена тим, що роблю зараз, але через чотири роки я безумовно хочу мати сім’ю та дітей і осістися на дному місці”, – сказала вона Variety у 1999 році.

Так і склалося.

У 23 роки Брітні Спірс народила свого первістка — Шона Престона Федерлайна.

Не пройшла кастинг на “Щоденник пам’яті”

Усі ж бачили “Щоденник пам’яті” — фільм про трагічну історію кохання, що дарує не менше сліз, аніж “Титанік”?

Якщо ні, то обов’язково подивіться, і спробуйте на місці головної героїні уявити Брітні Спірс.

Адже за даними Entertainment Tonight, співачка пробувалась на роль Еллі.

Зрештою, красунчик Райан Гослінг знявся разом із Рейчел Макадамс.

Успіх у бізнес-індустрії парфумів

Співачка досягла успіху не лише на сцені, а й у парфумерній індустрії.

Вона створила мільярдний бізнес із понад 20 ароматами з моменту випуску її перших парфумів Curious у 2004 році.

У 2018 році представник Revlon повідомила журналу InStyle, що її ароматні суміші принесли продажі у понад 1 мільярд доларів.

Деякі з її найбільших хітів писались для інших виконавців

І наостанок — факт, що точно не залишить байдужим жодного фаната Брітні Спірс.

Якщо вірити MTV, дебютний сингл, який зробив Спірс справжньою поп-королевою, “Baby One More Time”, насправді був призначений для TLC.

Але R&B група від нього відмовилася.

Так само Кеті Денніс розповіла Академії Айворс у 2018 році, що спочатку вона написала “Toxic” для Майкла Джексона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як опікунство батька перетворило життя Брітні Спірс на пекло.

Фото: gifer

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