Невтомно займається спортом. Брітні Спірс показала відео з тренування

40-річна американська співачка Брітні Спірс показала прихильникам, як вона підтримує свою форму.
Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На відео Брітні енергійно виконує вправи під запальну музику.
Навіть під час занять спортом співачка намагається бути спокусливою.
Вона присідає, бігає й стрибає в спортивному костюмі, що складається з жовтого топу й чорних шортиків.
— Жовте попередження. Тут я йду, — саме так Брітні підписала свій пост.
Не дивно, що вона так часто й старанно відвідує спортивну залу, адже її молодий наречений Сем Асгарі – персональний тренер.Також по темі: Легендарна і знову вільна: ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць
Подейкують, що вона навіть купила кохану спортзал.
Прихильникам запальне відео точно “зайшло”, бо за добу воно назбирало понад чотири мільйони переглядів, на хвилинку.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Брітні втомилась від папараці.
Фото: britneyspears