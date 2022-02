Невтомно займається спортом. Брітні Спірс показала відео з тренування

40-річна американська співачка Брітні Спірс показала прихильникам, як вона підтримує свою форму.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На відео Брітні енергійно виконує вправи під запальну музику.

Навіть під час занять спортом співачка намагається бути спокусливою.

Вона присідає, бігає й стрибає в спортивному костюмі, що складається з жовтого топу й чорних шортиків.

Не дивно, що вона так часто й старанно відвідує спортивну залу, адже її молодий наречений Сем Асгарі – персональний тренер.

Подейкують, що вона навіть купила кохану спортзал.

Прихильникам запальне відео точно “зайшло”, бо за добу воно назбирало понад чотири мільйони переглядів, на хвилинку.

Фото: britneyspears

