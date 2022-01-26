Утомилась від папараці. Брітні Спірс поділилась відвертим відео з відпочинку

Відома сорокарічна американська співачка Брітні Спірс поділилась відео в мінібікіні.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Попдіва зараз відпочиває разом зі своїм нареченим Семом Асгарі.

Під своїм дописом артистка написала:

– Відчуваю, що підхопила вірус. Щось сходе на це у мене було, коли я була вагітною…. Я прокидаюся без сил, але папараці, які ховаються поза моєю кімнатою, змушують мене, як завжди, захищатися. Будь ласка, дайте мені спокій.

Брітні також додала, що якщо їй захочеться, вона буде бігати навіть голою.

Підписники Спірс у коментарях побажали їй якомога швидше одужати й відзначили її розкішну фігуру.

за добу відео назбирало понад 750 тисяч уподобань.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

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