УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 26.01.2022 18:00
26.01.2022 18:00
Поділитися

Утомилась від папараці. Брітні Спірс поділилась відвертим відео з відпочинку

Утомилась від папараці. Брітні Спірс поділилась відвертим відео з відпочинку

Відома сорокарічна американська співачка Брітні Спірс поділилась відео в мінібікіні.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Попдіва зараз відпочиває разом зі своїм нареченим Семом Асгарі.

Під своїм дописом артистка написала:

 – Відчуваю, що підхопила вірус. Щось сходе на це у мене було, коли я була вагітною…. Я прокидаюся без сил, але папараці, які ховаються поза моєю кімнатою, змушують мене, як завжди, захищатися. Будь ласка, дайте мені спокій.

Брітні також додала, що якщо їй захочеться, вона буде бігати навіть голою.

Підписники Спірс у коментарях побажали їй якомога швидше одужати й відзначили її розкішну фігуру.

за добу відео назбирало понад 750 тисяч уподобань.

Також по темі: Вперше за 13 років! Брітні Спірс відсвяткувала свій 40-й день народження за кордоном В'язниця суворого режиму! Як опікунство батька над Брітні Спірс перетворило її життя на пекло Випустили пташку з клітки. Брітні Спірс показала фото оголених сідниць

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Брітні Спірс, шоу-бізнес
26.01.2022 18:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь