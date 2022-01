Утомилась від папараці. Брітні Спірс поділилась відвертим відео з відпочинку

Відома сорокарічна американська співачка Брітні Спірс поділилась відео в мінібікіні.

Роликом зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Попдіва зараз відпочиває разом зі своїм нареченим Семом Асгарі.

Під своїм дописом артистка написала:

Брітні також додала, що якщо їй захочеться, вона буде бігати навіть голою.

Підписники Спірс у коментарях побажали їй якомога швидше одужати й відзначили її розкішну фігуру.

за добу відео назбирало понад 750 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-10 найцікавіших фактів про Брітні Спірс.

Фото: britneyspears

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.