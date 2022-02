Король вітамінів: корисні властивості грейпфрута

Корисні властивості грейпфрута. Пояснюємо, чому його варто їсти.

Узимку важливо вживати достатню кількість вітамінів.

Це допомагає зміцнити імунітет і навіть поліпшити настрій. Чудове рішення – включити до раціону фрукти.

Окрім традиційних мандаринів, бананів і ківі, Ранок у Великому Місті радить звернути увагу на грейпфрут.

Цей продукт має багато корисних властивостей для організму.

М’якоть грейпфрута містить вітаміни А, РР, С, D, В1, B2, В9.

Вчені дослідили, що половина цього фрукту на день забезпечує добову норму вітаміну С на 64%.

До того ж грейпфрут містить багато мінералів.

Серед них – калій, магній, кальцій, фосфор, натрій, йод і залізо.

Грейпфрут – низькокалорійний продукт. На 100 грамів фрукту припадає лише 30 калорій.

Він на 90% складається з води. Через це споживання грейпфруту допомагає контролювати апетит.

Відчуття ситості не провокує переїдань. Тому фрукт стане ідеальним доповненням до раціону харчування.

Високий вміст вітаміну С у грейпфруті захищає організм від бактерій і вірусів.

У свою чергу вітамін А, якого теж чимало у продукті, зберігає цілісність шкіри.

Щоденне споживання грейпфруту сприяє зниженню ризику розвитку інсульту.

А ще – запобігає формуванню каменів у нирках і втраті м’язової маси.

Достатня кількість калію у продукті допомагає зберігати мінеральну щільність кісткової тканини.

Він зміцнює судини і відновлює печінку.

Грейпфрут сприяє загоєнню ран і покращує стан шкіри. Дуже дієвими є грейпфрутові чаї.

Однак корисним буде і натуральний скраб на основі цього фрукту.

Такий косметичний засіб можна приготувати самостійно.

Попри всі плюси грейпфрут може і нашкодити.

Він не поєднується з деякими антибіотиками, імунодепресантами й кардіологічними препаратами.

Разом із грейпфрутом лікарі радять їсти сир.

Це допомагає нейтралізувати кислотність у роті й збільшити вироблення слини.

Сміливо урізноманітнюйте свій раціон грейпфрутом.

Але пам’ятайте, що користь здоров’ю цей продукт принесе лише за умови грамотного споживання.

Фото: Pixabay

