Як уникнути раку: практичні поради щодо харчування та способу життя

Що таке рак та як уникнути онкологічних захворювань.

Ніколи не знаєш, яка біда може спіткати за рогом. Особливо, коли справа стосується захворюваності на рак.

Статистика показує, за останні 100 років кількість хворих на рак зросла у кільканадцять разів і за рівнем захворюваності посідає друге місце у світі.

Щороку лікарі знаходять рак у 10 мільйонів людей.

Але страшна хвороба може обійти стороною, якщо знати як її уникнути.

Отож, давайте розбиратись.

Рак – це загальна назва. Він налічує більше 100 хвороб, які можуть вражати будь-який орган.

Рак починає рости у здорових клітинах організму.

Він розвивається, коли ріст клітин виходить з-під контролю, нові клітини можуть проникати в інші тканини і дуже швидко там розмножуються.

Причин появи ракових клітин у людини є безліч. Головні з них:

Часто генетичні збої можуть передаватись у спадок від батьків. З

а статистикою, від 5 до 10% злоякісних захворювань мають характер спадковості.

У цьому випадку пошкоджений ген присутній у людини ще з народження і ховається в хромосомах клітин.

Сюди входить: паління, сонячне випромінювання, недосипи, часте зловживання алкоголем, ожиріння, недостатнє споживання овочів та фруктів, вживання у надмірній кількості солодкого та копченого, газованих напоїв, а також ведення нічного способу життя.

Без нічного відпочинку у тілі людини буде нестача мелатоніну ( гормон, який регулює біологічні функції, серед них сон). Дефіцит цього гормону може призвести до зародження пухлин у шлунково-кишковому тракті, статевих органах.

Якщо ви надумали засмагати і у вас світла шкіра, пам’ятайте:

Це допоможе уникнути раку шкіри.

У першу чергу, мова йде про дім, у якому ви постійно перебувєте. Звичайно, він повинен бути чистим, але без надмірного хімічного втручання.

Найчастіше жінки страждають від раку грудей, а причина тому – побутова хімія: освіжувачі повітря та різні хімічні засоби з синтетичним запахом.

Намагайтеся заміняти хімічні засоби для прибирання на натуральні аналоги.

Існує 4 інфекції, які можуть викликати появу раку. Однак не хвилюйтесь завчасно, вони піддаються лікуванню:

Ці віруси впливають на утворення раку шийки матки, шлунку та печінки.

І ще вам корисна порада: пийте щодня по 1-2 склянки зеленого чаю, не забувайте про чисту воду та більше ходіть пішки.

Отож, будьте здорові і бережіть себе!

Фото: Pexels

