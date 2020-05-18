Як подолати страх хвороби – поради психотерапевта

Страх захворіти під час пандемії коронавірусу – чому він виникає і як боротися.
Пандемія коронавірусу та карантин докорінно змінили наш звичний ритм життя, зруйнували плани і надії, призвели до стресу та вивели назовні наші глибоко заховані страхи та побоювання.
Однією з найсильніших емоцій під час пандемії у багатьох із нас є страх захворіти.
То що робити і як із ним боротися?
Ловіть корисні поради від психотерапевтки проекту емоційної та психологічної підтримки Mindly Олени Давиденко.
Страх є природньою людською емоцією, і тому з ним краще не боротися, адже в такому випадку ви боретесь самі з собою, – говорить психотерапевтка.
Вона впевнена: зі страхом треба взаємодіяти та розмовляти.
Що робити зі страхом хвороби
За словами психотерапевтки, сам по собі страх сигналізує про те, що у нашому житті щось знаходиться під загрозою. Люди, які бояться захворіти, насправді бояться наслідків хвороби, по суті вони бояться смерті.
Тож необхідно задуматись, а чи не відкладаєте ви життя на потім, чи заповнена ваша потреба у задоволенні на 100%?Також по темі: 5 кроків виходу зі стресу - корисні поради психолога Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога Де шукати позитив під час карантину: поради психотерапевта
Тому пані Олена рекомендує відчувати кожен день, отримувати задоволення від повсякденних речей.
Наприклад, насолоджуватися кавою чи чаєм – з улюбленої чашки, без поспіху, у приємній атмосфері.
Також варто знайти час, щоб реалізовувати ті речі, про які давно мріяли.
Детальніше про те, як правильно це все втілити у життя, дивіться у лекції Mindly – Що робити зі страхом хвороби.
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.
Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.
Мета — дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.
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