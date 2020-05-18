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ICTV / Ранок / Як подолати страх хвороби – поради психотерапевта / 18.05.2020 13:30
18.05.2020 13:30
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Як подолати страх хвороби – поради психотерапевта


Страх захворіти під час пандемії коронавірусу – чому він виникає і як боротися.

Пандемія коронавірусу та карантин докорінно змінили наш звичний ритм життя, зруйнували плани і надії, призвели до стресу та вивели назовні наші глибоко заховані страхи та побоювання.

Однією з найсильніших емоцій під час пандемії у багатьох із нас є страх захворіти.

То що робити і як із ним боротися?

Ловіть корисні поради від психотерапевтки проекту емоційної та психологічної підтримки Mindly Олени Давиденко.

Страх є природньою людською емоцією, і тому з ним краще не боротися, адже в такому випадку ви боретесь самі з собою, – говорить психотерапевтка.

Вона впевнена: зі страхом треба взаємодіяти та  розмовляти.

Що робити зі страхом хвороби

За словами психотерапевтки, сам по собі страх сигналізує про те, що у нашому житті щось знаходиться під загрозою. Люди, які бояться захворіти, насправді бояться наслідків хвороби, по суті вони бояться смерті.

Тож необхідно задуматись, а чи не відкладаєте ви життя на потім, чи заповнена ваша потреба у задоволенні на 100%?

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Тому пані Олена рекомендує відчувати кожен день, отримувати задоволення від повсякденних речей.

Наприклад, насолоджуватися кавою чи чаєм – з улюбленої чашки, без поспіху, у приємній атмосфері.

Також варто знайти час, щоб реалізовувати ті речі, про які давно мріяли.

Детальніше про те, як правильно це все втілити у життя, дивіться у лекції Mindly – Що робити зі страхом хвороби.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті співпрацює з проектом емоційної та психологічної підтримки Mindly, який проводить безкоштовні інтерактивні онлайн-лекції з психологами на своєму YouTube-каналі.

Спеціалісти на конкретних “карантинних” прикладах розбирають різні ситуації, в яких знаходиться на сьогодні населення.

Мета — дати дієві інструменти, щоб протистояти негативному психологічному впливу Covid-19 та карантину, не допустити погіршення емоційного стану українського населення.

Фото: Unsplash

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Теги: Mindly, Здоров'я, карантин, корисні поради, поради психолога
18.05.2020 13:30



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