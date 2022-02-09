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ICTV Ранок 09.02.2022 14:30
09.02.2022 14:30
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“Я — золото”: Леся Нікітюк поділилася гарячими знімками в купальнику

“Я — золото”: Леся Нікітюк поділилася гарячими знімками в купальнику

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила прихильників відвертими фото з відпочинку.

Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На кадрах Леся позує в золотому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади, на тлі пальм і гір.

Нікітюк нещодавно полетіла у відпустку до Таїланду й дарма не гаяла там часу.

— Боже, а що це блищить на Пхукеті?? А це я! Я —  золото, —  так жартівливо написала в пості зірка телебачення.

Прихильники дівчини в захваті від її форм. У коментарях вони завалили її компліментами:

Усього за добу спокусливі фото набрали понад 127 тисяч уподобань.

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Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кайлі Дженнер вдруге стала мамою.

Фото: lesia_nikituk

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Теги: зірковий інстаграм, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
09.02.2022 14:30



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