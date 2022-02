“Я — золото”: Леся Нікітюк поділилася гарячими знімками в купальнику

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила прихильників відвертими фото з відпочинку.

Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На кадрах Леся позує в золотому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади, на тлі пальм і гір.

Нікітюк нещодавно полетіла у відпустку до Таїланду й дарма не гаяла там часу.

Прихильники дівчини в захваті від її форм. У коментарях вони завалили її компліментами:

Усього за добу спокусливі фото набрали понад 127 тисяч уподобань.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кайлі Дженнер вдруге стала мамою.

Фото: lesia_nikituk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.