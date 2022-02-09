“Я — золото”: Леся Нікітюк поділилася гарячими знімками в купальнику

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк потішила прихильників відвертими фото з відпочинку.
Світлинами зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На кадрах Леся позує в золотому купальнику, який чудово підкреслює всі її принади, на тлі пальм і гір.
Нікітюк нещодавно полетіла у відпустку до Таїланду й дарма не гаяла там часу.
— Боже, а що це блищить на Пхукеті?? А це я! Я — золото, — так жартівливо написала в пості зірка телебачення.
Прихильники дівчини в захваті від її форм. У коментарях вони завалили її компліментами:
Усього за добу спокусливі фото набрали понад 127 тисяч уподобань.Також по темі: Що не фото, то шедевр: Джей Ло показала нові світлини для глянцю Прикрилась сукнею: Надя Дорофєєва вразила підписників фото без білизни Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки
Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Кайлі Дженнер вдруге стала мамою.
Фото: lesia_nikituk