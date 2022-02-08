УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 08.02.2022 19:10
08.02.2022 19:10
Поділитися

Прикрилась сукнею: Надя Дорофєєва вразила підписників фото без білизни

Прикрилась сукнею: Надя Дорофєєва вразила підписників фото без білизни

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувала своїх фанатів світлиною, на якій вона майже оголена.

Знімком дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На ній вона стоїть без білизни й прикриває всі інтимні місця рожевою легенькою сукнею.

До речі, на фото вона засвітила й татуювання: блискавку й ніжну троянку на руці.

Більшість уважає. що це фото Надя виклала задля привернення уваги.

 – Реліз пісні 18 лютого, – написала під постом Дорофєєва.

Що ж, у співачки вийшло зробити дуже гарячий анонс до свого треку.

Також по темі: Під сонцем Мексики. Надя Дорофєєва поділилась гарячими фото "Сумую за теплими речами". Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої

Підписники в коментарях не скупилися на компліменти:

 – Надю, яка ж ти нереальна! – прокоментувала фанатка дружини Дантеса.

Очевидно, що таке фото набрало величезну кількість лайків за декілька годин : маже 140 тисяч людей залиши свої сердечка під дописом.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сексуальні знімки наді Дорофєєвої.

Фото: nadyadorofeeva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: зірковий інстаграм, Надя Дорофєєва, шоу-бізнес
08.02.2022 19:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь