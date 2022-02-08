Прикрилась сукнею: Надя Дорофєєва вразила підписників фото без білизни

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувала своїх фанатів світлиною, на якій вона майже оголена.
Знімком дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На ній вона стоїть без білизни й прикриває всі інтимні місця рожевою легенькою сукнею.
До речі, на фото вона засвітила й татуювання: блискавку й ніжну троянку на руці.
Більшість уважає. що це фото Надя виклала задля привернення уваги.
– Реліз пісні 18 лютого, – написала під постом Дорофєєва.
Що ж, у співачки вийшло зробити дуже гарячий анонс до свого треку.Також по темі: Під сонцем Мексики. Надя Дорофєєва поділилась гарячими фото "Сумую за теплими речами". Надя Дорофєєва показала нове фото з Месики Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої
Підписники в коментарях не скупилися на компліменти:
– Надю, яка ж ти нереальна! – прокоментувала фанатка дружини Дантеса.
Очевидно, що таке фото набрало величезну кількість лайків за декілька годин : маже 140 тисяч людей залиши свої сердечка під дописом.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про сексуальні знімки наді Дорофєєвої.
Фото: nadyadorofeeva