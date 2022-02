Прикрилась сукнею: Надя Дорофєєва вразила підписників фото без білизни

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здивувала своїх фанатів світлиною, на якій вона майже оголена.

Знімком дівчина поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На ній вона стоїть без білизни й прикриває всі інтимні місця рожевою легенькою сукнею.

До речі, на фото вона засвітила й татуювання: блискавку й ніжну троянку на руці.

Більшість уважає. що це фото Надя виклала задля привернення уваги.

Що ж, у співачки вийшло зробити дуже гарячий анонс до свого треку.

Підписники в коментарях не скупилися на компліменти:

Очевидно, що таке фото набрало величезну кількість лайків за декілька годин : маже 140 тисяч людей залиши свої сердечка під дописом.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сексуальні знімки наді Дорофєєвої.

Фото: nadyadorofeeva

