Двічі матуся: Кайлі Дженнер розсекретила стать дитини?

Відома 24-річна молодша сестричка Кім Кардашян Кайлі народила вдруге від свого чоловіка.
Зворушливою світлиною із крихітною ручкою малюка в руці старшої сестрички зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
До речі, доньці Кайлі й Тревіса Скота Стормі вже виповнилося 4 роки.
– 2.02.2022, – коротко підписала пост теледіва.
Прихильники помітили біля дати блакитне сердечко й думають, що це натяк на стать новонародженого малюка.
Хай там як, він буде надзвичайно щасливим, адже народився в таких люблячих і відомих батьків.Також по темі: Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників "Через нехочу". 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів
Фото стало справжньою сенсацією в соцмережах і всього за добу зібрало майже 20 мільйонів уподобань, уявіть собі.
У коментарях фоловери пишуть тисячі побажань дитинці:
– Не можу дочекатися, щоб побачити це маленьке янголятко, – написала прихильниця дружини Тревіса Скота.
Мабуть, навіть сама Кайлі не очікувала такої шаленої активності на своїй сторінці.
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Фото: kyliejenner