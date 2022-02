Двічі матуся: Кайлі Дженнер розсекретила стать дитини?

Відома 24-річна молодша сестричка Кім Кардашян Кайлі народила вдруге від свого чоловіка.

Зворушливою світлиною із крихітною ручкою малюка в руці старшої сестрички зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

До речі, доньці Кайлі й Тревіса Скота Стормі вже виповнилося 4 роки.

Прихильники помітили біля дати блакитне сердечко й думають, що це натяк на стать новонародженого малюка.

Хай там як, він буде надзвичайно щасливим, адже народився в таких люблячих і відомих батьків.

Фото стало справжньою сенсацією в соцмережах і всього за добу зібрало майже 20 мільйонів уподобань, уявіть собі.

У коментарях фоловери пишуть тисячі побажань дитинці:

Мабуть, навіть сама Кайлі не очікувала такої шаленої активності на своїй сторінці.

