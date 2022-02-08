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ICTV Ранок 08.02.2022 18:00
08.02.2022 18:00
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Двічі матуся: Кайлі Дженнер розсекретила стать дитини?

Двічі матуся: Кайлі Дженнер розсекретила стать дитини?

Відома 24-річна молодша сестричка Кім Кардашян Кайлі народила вдруге від свого чоловіка.

Зворушливою світлиною із крихітною ручкою малюка в руці старшої сестрички зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

До речі, доньці Кайлі й Тревіса Скота Стормі вже виповнилося 4 роки.

  – 2.02.2022, – коротко підписала пост теледіва.

Прихильники помітили біля дати блакитне сердечко й думають, що це натяк на стать новонародженого малюка.

Хай там як, він буде надзвичайно щасливим, адже народився в таких люблячих і відомих батьків.

Також по темі: Сама собі бренд. Кайлі Дженнер знялась у фотосесії для марки купальників "Через нехочу". 5 секретів краси ідеальної Кайлі Дженнер Не тільки пишні форми. Кайлі Дженнер похизувалася своїм врожаєм помідорів

Фото стало справжньою сенсацією в соцмережах і всього за добу зібрало майже 20 мільйонів уподобань, уявіть собі.

У коментарях фоловери пишуть тисячі побажань дитинці:

 – Не можу дочекатися, щоб побачити це маленьке янголятко, – написала прихильниця дружини Тревіса Скота.

Мабуть, навіть сама Кайлі не очікувала такої шаленої активності на своїй сторінці.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нового Холостяка.

Фото: kyliejenner

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Теги: зірковий інстаграм, Кайлі Дженнер, шоу-бізнес
08.02.2022 18:00



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