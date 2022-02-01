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ICTV Ранок 01.02.2022 19:15
01.02.2022 19:15
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Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки

Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки

41-річна американська світська Кім Кардашян левиця продовжує тішити фанатів у мережі гарячими знімками.

Цього разу зірка була особливо щедрою на соковиті кадри.

На світлинах вона позує на лежаку в яскравому рожевому купальнику.

Для підсилення “вау-ефекту” Кім навіть намастилася спеціальною олійкою для засмаги.

 – Ще трохи поспамлю світлинами з відпустки, – написала під фото Кардашян.

Прихильники як завжди завалили улюбленицю позитивними коментарями й наставили понад 6 мільйонів уподобань.

Також по темі: Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку "На шляху до кращої себе". Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом

А от хейтерам фото вчергове “не зайшли”. Вони звинувачують американську теледіву у використанні фотошопу.

Та схоже, що вона на них не зважає, адже відверті фото з’являються на сторінці Кім чи не щодня.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальний прес Дженніфер Лопес.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
01.02.2022 19:15



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