Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки

41-річна американська світська Кім Кардашян левиця продовжує тішити фанатів у мережі гарячими знімками.
Цього разу зірка була особливо щедрою на соковиті кадри.
На світлинах вона позує на лежаку в яскравому рожевому купальнику.
Для підсилення “вау-ефекту” Кім навіть намастилася спеціальною олійкою для засмаги.
– Ще трохи поспамлю світлинами з відпустки, – написала під фото Кардашян.
Прихильники як завжди завалили улюбленицю позитивними коментарями й наставили понад 6 мільйонів уподобань.Також по темі: Пляжна вечірка. Кім Кардашян дражнить підписників гарячими фото з відпочинку "На шляху до кращої себе". Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом
А от хейтерам фото вчергове “не зайшли”. Вони звинувачують американську теледіву у використанні фотошопу.
Та схоже, що вона на них не зважає, адже відверті фото з’являються на сторінці Кім чи не щодня.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальний прес Дженніфер Лопес.
Фото: kimkardashian