Засвітила пишні форми. Кім Кардашян щедро ділиться фото з відпустки

41-річна американська світська Кім Кардашян левиця продовжує тішити фанатів у мережі гарячими знімками.

Цього разу зірка була особливо щедрою на соковиті кадри.

На світлинах вона позує на лежаку в яскравому рожевому купальнику.

Для підсилення “вау-ефекту” Кім навіть намастилася спеціальною олійкою для засмаги.

Прихильники як завжди завалили улюбленицю позитивними коментарями й наставили понад 6 мільйонів уподобань.

А от хейтерам фото вчергове “не зайшли”. Вони звинувачують американську теледіву у використанні фотошопу.

Та схоже, що вона на них не зважає, адже відверті фото з’являються на сторінці Кім чи не щодня.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: kimkardashian

