Що не фото, то шедевр: Джей Ло показала нові світлини для глянцю

52-річна американська співачка та акторка поділилась із прихильниками черговою гарячою фотосесією.

Знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На професійних кадрах Дженніфер позує в чорному, білому, а також у бежевому костюмі.

Варто зауважити, що всі наряди підкреслюють її неймовірну фігуру та пишне декольте.

Але головна родзинка світлин криється не в одязі.

Зірка нарешті постала перед прихильниками в новому образі.

Тепер Джей Ло ходить зі стрижкою каре.

У коментарях підписники не скупилися на компліменти й буквально засипали ними співачку.

За добу гарячі фото назбирали понад півтора мільйони уподобань.

Ось так Дженніфер підняла активність на сторінці одним кліком, коли викладала нові світлини.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сталевий прес Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.