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ICTV Ранок 08.02.2022 20:20
08.02.2022 20:20
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Що не фото, то шедевр: Джей Ло показала нові світлини для глянцю

Що не фото, то шедевр: Джей Ло показала нові світлини для глянцю

52-річна американська співачка та акторка поділилась із прихильниками черговою гарячою фотосесією.

Знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На професійних кадрах Дженніфер позує в чорному, білому, а також у бежевому костюмі.

Варто зауважити, що всі наряди підкреслюють її неймовірну фігуру та пишне декольте.

Але головна родзинка світлин криється не в одязі.

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Зірка нарешті постала перед прихильниками в новому образі.

Тепер Джей Ло ходить зі стрижкою каре.

У коментарях підписники не скупилися на компліменти й буквально засипали ними співачку.

 – Неймовірна! Просто справжня ікона! – написала під постом фанатка Лопес.

За добу гарячі фото назбирали понад півтора мільйони уподобань.

Ось так Дженніфер підняла активність на сторінці одним кліком, коли викладала нові світлини.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про сталевий прес Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

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Теги: Дженніфер Лопес, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
08.02.2022 20:20



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