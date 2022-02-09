У білизні та леопардовій накидці: Холлі Беррі вразила прихильників відвертими фото

55-річна голлівудська акторка й відома всім жінка-кішка Холлі Беррі оприлюднила гарячі знімки з фотосесії.
Світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімках вона позує в розкішній білизні й леопардовій накидці.
Ніжки Холлі вирішила підкреслити елегантними босоніжками на підборах.
— Інколи треба перейти на свою дику сторону, — написала Беррі у своєму дописі.
Ну справжня жінка-кішка!
Підписники зірки у захваті від побаченого.Також по темі: Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу
Така дика сторона Беррі їм неабияк сподобалась у коментарях.
Уподобань для улюблениці вони теж не пошкодували: за день світлини назбирали понад 220 тисяч лайків.
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Фото: halleberry