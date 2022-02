У білизні та леопардовій накидці: Холлі Беррі вразила прихильників відвертими фото

55-річна голлівудська акторка й відома всім жінка-кішка Холлі Беррі оприлюднила гарячі знімки з фотосесії.

Світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках вона позує в розкішній білизні й леопардовій накидці.

Ніжки Холлі вирішила підкреслити елегантними босоніжками на підборах.

Ну справжня жінка-кішка!

Підписники зірки у захваті від побаченого.

Така дика сторона Беррі їм неабияк сподобалась у коментарях.

Уподобань для улюблениці вони теж не пошкодували: за день світлини назбирали понад 220 тисяч лайків.

Фото: halleberry

