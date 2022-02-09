УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 09.02.2022 16:10
09.02.2022 16:10
Поділитися

У білизні та леопардовій накидці: Холлі Беррі вразила прихильників відвертими фото

У білизні та леопардовій накидці: Холлі Беррі вразила прихильників відвертими фото

55-річна  голлівудська акторка й відома всім жінка-кішка Холлі Беррі оприлюднила гарячі знімки з фотосесії.

Світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках вона позує в розкішній білизні й леопардовій накидці.

Ніжки Холлі вирішила підкреслити елегантними босоніжками на підборах.

— Інколи треба перейти на свою дику сторону, — написала Беррі у своєму дописі.

Ну справжня жінка-кішка!

Підписники зірки у захваті від побаченого.

Також по темі: Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу

Така дика сторона Беррі їм неабияк сподобалась у коментарях.

Уподобань для улюблениці вони теж не пошкодували: за день світлини назбирали понад 220 тисяч лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оголені фото Наді Дорофєєвої.

Фото: halleberry

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: зірковий інстаграм, Холлі Беррі, шоу-бізнес
09.02.2022 16:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь