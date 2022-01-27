Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку

Відома 41-річна американська теледіва виклала нові фото на тлі океану.
Знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
Кім позує в чорному купальнику із закритим верхом.
Образ вона довершила синіми сонцезахисними окулярами
– Довго немає моря, – написала під своїм постом селебриті.
Підписники в коментарях розділилися на два табори: одні захоплюються фігурою Кардашян, а інші звинувачують її у використанні фотошопу.
Хай там як, за добу фото назбирали понад 6.5 мільйонів уподобань, тож більша частина аудиторії зірки все ж оцінила її принади.Також по темі: Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян “Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.
Фото: kimkardashian