Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку

Відома 41-річна американська теледіва виклала нові фото на тлі океану.

Знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Кім позує в чорному купальнику із закритим верхом.

Образ вона довершила синіми сонцезахисними окулярами

Підписники в коментарях розділилися на два табори: одні захоплюються фігурою Кардашян, а інші звинувачують її у використанні фотошопу.

Хай там як, за добу фото назбирали понад 6.5 мільйонів уподобань, тож більша частина аудиторії зірки все ж оцінила її принади.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.