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ICTV Ранок 27.01.2022 17:10
27.01.2022 17:10
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Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку

Апетитні форми. Кім Кардашян вразила мережу гарячими фото з відпочинку

Відома 41-річна американська теледіва виклала нові фото на тлі океану. 

Знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Кім позує в чорному купальнику із закритим верхом.

Образ вона довершила синіми сонцезахисними окулярами

 – Довго немає моря, – написала під своїм постом селебриті.

Підписники в коментарях розділилися на два табори: одні захоплюються фігурою Кардашян, а інші звинувачують її у використанні фотошопу.

Хай там як, за добу фото назбирали понад 6.5 мільйонів уподобань, тож більша частина аудиторії зірки все ж оцінила її принади.

Також по темі: Фанати в захваті: Кім Кардашян поділилася відвертими фото в бікіні Як доглядати за собою: секрети краси Кім Кардашян “Де твої пахви?”: підписники звинуватили Кім Кардашян у зловживанні фотошопом

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про звинувачення Кім Кардашян у фотошопі.

Фото: kimkardashian

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Теги: інстаграм зірок, Кім Кардашьян, шоу-бізнес
27.01.2022 17:10



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