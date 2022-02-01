Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась відвертим кадром з відпочинку.
Фото своїх форм дружина Потапа виклала на своїй сторінці в Інстаграм.
Артистка позує в білому купальнику й кофтинці з відкритим животом.
– Кожен січень для мене – це нові плани, нові цілі, нові бажання. Тільки цього року я якась “потєряшка”. Місяць уже минув, а я все ніяк не зберу себе до купи. ЧИ то Меркурій з Венерою пустують, чи то Венера.
Може й планети винні, а може просто лінь.Також по темі: Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом Пальми, сонце, океан: Настя Каменських поділилась гарячим відео з відпочинку На межі спорт-шику та сексуальності. Добірка модних образів Дуа Ліпи
Проте й полінуватися часом буває навіть корисно.
Підписники від сонячних фото явно в захваті, адже в коментарях засипали Каменських компліментами й поставили понад 65 тисяч уподобань.
– Ну яка ж ви красуня! Чарівна! Очей не відвести! – написав під постом прихильник NK.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.
Фото: kamenskux