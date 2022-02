Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась відвертим кадром з відпочинку.

Фото своїх форм дружина Потапа виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

Артистка позує в білому купальнику й кофтинці з відкритим животом.

Може й планети винні, а може просто лінь.

Проте й полінуватися часом буває навіть корисно.

Підписники від сонячних фото явно в захваті, адже в коментарях засипали Каменських компліментами й поставили понад 65 тисяч уподобань.

