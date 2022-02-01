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ICTV Ранок 01.02.2022 18:00
01.02.2022 18:00
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Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм

Майже як у Кім: Настя Каменських показала фото пишних форм

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась відвертим кадром з відпочинку.

Фото своїх форм дружина Потапа виклала на своїй сторінці в Інстаграм.

Артистка позує в білому купальнику й кофтинці з відкритим животом.

 – Кожен січень для мене – це нові плани, нові цілі, нові бажання. Тільки цього року я якась “потєряшка”. Місяць уже минув, а я все ніяк не зберу себе до купи. ЧИ то Меркурій з Венерою пустують, чи то Венера.

Може й планети винні, а може просто лінь.

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Проте й полінуватися часом буває навіть корисно.

Підписники від сонячних фото явно в захваті, адже в коментарях засипали Каменських компліментами й поставили понад 65 тисяч уподобань.

 – Ну яка ж ви красуня! Чарівна! Очей не відвести! – написав під постом прихильник NK.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи Насті Каменських.

Фото: kamenskux

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Теги: зірковий інстаграм, Настя Каменських, шоу-бізнес
01.02.2022 18:00



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