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ICTV Ранок 26.01.2022 17:10
26.01.2022 17:10
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Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу

Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду засвітив свій оголений торс на пляжі в Арабських еміратах.

Світлиною він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках Кріштіану відпочиває на лежаку, попиваючи кокосову воду.

– Насолоджуюсь видом, – коротко підписав футболіст свій пост.

Прихильниці засипають зіркового спортсмена компліментами за кубики на пресі.

За добу сонячні фото зібрали понад 11 мільйонів лайків, тож такий контент точно сподобався підписницям Роналду.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.

Фото: cristiano

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Теги: інстаграм зірок, Кріштіану Роналду, шоу-бізнес
26.01.2022 17:10



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