Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду засвітив свій оголений торс на пляжі в Арабських еміратах.

Світлиною він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.

На знімках Кріштіану відпочиває на лежаку, попиваючи кокосову воду.

Прихильниці засипають зіркового спортсмена компліментами за кубики на пресі.

За добу сонячні фото зібрали понад 11 мільйонів лайків, тож такий контент точно сподобався підписницям Роналду.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: cristiano

