Неймовірний торс. Кріштіану Роналду потішив прихильниць світлинами пресу

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду засвітив свій оголений торс на пляжі в Арабських еміратах.
Світлиною він поділився на своїй сторінці в Інстаграм.
На знімках Кріштіану відпочиває на лежаку, попиваючи кокосову воду.
– Насолоджуюсь видом, – коротко підписав футболіст свій пост.
Прихильниці засипають зіркового спортсмена компліментами за кубики на пресі.
За добу сонячні фото зібрали понад 11 мільйонів лайків, тож такий контент точно сподобався підписницям Роналду.Також по темі: Ох і романтик! Кріштіану Роналду показав, як відпочиває з коханою на яхті З оголеним торсом і в мокрих шортах. Кріштіану Роналду показав гарячі фото Кріштіану Роналду виклав ніжний знімок з коханою та малюками
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про автомобіль Кріштіану Роналду.
Фото: cristiano