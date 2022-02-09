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ICTV Ранок 09.02.2022 19:15
09.02.2022 19:15
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Королева епатажу. Даша астаф’єва потішила фанатів спокусливими фото в сукні

Королева епатажу. Даша астаф’єва потішила фанатів спокусливими фото в сукні

Співачка Даша Астаф’єва вразила своїх прихильників новими відвертими фото до Дня закоханих.

Знімками скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото красуня позує в чорній сукні з відкритим бюстом, у панчохах і на високих підборах.

— Мої ніжки-капризулі у захваті! — написала під постом Дар’я.

Ідеальні форми Даші виправдані, адже вона постійно тримає своє тіло в тонусі й займається спортом.

Також по темі: У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії

Ну а прихильники в захваті від її ніжок. І засипали зірку компліментами в коментарях.

даша астаф'єва

За добу гарячі світлини встигли назбирати понад 20 тисяч лайків.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальну фігуру Даші Астаф’євої.

Фото: da_astafieva

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Теги: Даша Астаф’єва, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
09.02.2022 19:15



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