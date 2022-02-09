Королева епатажу. Даша астаф’єва потішила фанатів спокусливими фото в сукні

Співачка Даша Астаф’єва вразила своїх прихильників новими відвертими фото до Дня закоханих.
Знімками скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На фото красуня позує в чорній сукні з відкритим бюстом, у панчохах і на високих підборах.
— Мої ніжки-капризулі у захваті! — написала під постом Дар’я.
Ідеальні форми Даші виправдані, адже вона постійно тримає своє тіло в тонусі й займається спортом.Також по темі: У халаті на голе тіло? Даша Астаф'єва поділилася новими гарячими фотографіями Щасливі закохані. Настя Каменських поділилась зворушливим фото з Потапом У мереживі та кардигани. Надя Дорофєєва показала сексуальні знімки домашньої фотосесії
Ну а прихильники в захваті від її ніжок. І засипали зірку компліментами в коментарях.
За добу гарячі світлини встигли назбирати понад 20 тисяч лайків.
Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про ідеальну фігуру Даші Астаф’євої.
Фото: da_astafieva