Королева епатажу. Даша астаф’єва потішила фанатів спокусливими фото в сукні

Співачка Даша Астаф’єва вразила своїх прихильників новими відвертими фото до Дня закоханих.

Знімками скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На фото красуня позує в чорній сукні з відкритим бюстом, у панчохах і на високих підборах.

Ідеальні форми Даші виправдані, адже вона постійно тримає своє тіло в тонусі й займається спортом.

Ну а прихильники в захваті від її ніжок. І засипали зірку компліментами в коментарях.

За добу гарячі світлини встигли назбирати понад 20 тисяч лайків.

Фото: da_astafieva

