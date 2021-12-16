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ICTV Ранок 16.12.2021 15:20
16.12.2021 15:20
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У халаті на голе тіло? Даша Астаф’єва поділилася новими гарячими фотографіями

У халаті на голе тіло? Даша Астаф’єва поділилася новими гарячими фотографіями

Даша Астаф’єва показала відверті фотографії.

Цими знімками співачка поділилась в своєму Інстаграм.

https://www.instagram.com/p/CXgLAjXN9Mj/

Так, на світлинах зірка позує в халатику, з рушником на голові і без білизни.

Фото доволі скромне, але і в закритому одязі Даша вміє виглядати сексуально.

— Настрій весь час злазити, а мене щоб назад брали на ручки, – підписала Астаф’єва.

До речі, в руках знаменитість тримає келих.

За день допис вподобало більше 13 тисяч людей.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Даша Астаф’єва приміряла образ Фріди Кало.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, шоу-бізнес
16.12.2021 15:20



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