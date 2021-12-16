У халаті на голе тіло? Даша Астаф’єва поділилася новими гарячими фотографіями

Даша Астаф’єва показала відверті фотографії.
Цими знімками співачка поділилась в своєму Інстаграм.
https://www.instagram.com/p/CXgLAjXN9Mj/
Так, на світлинах зірка позує в халатику, з рушником на голові і без білизни.
Фото доволі скромне, але і в закритому одязі Даша вміє виглядати сексуально.
— Настрій весь час злазити, а мене щоб назад брали на ручки, – підписала Астаф’єва.
До речі, в руках знаменитість тримає келих.
За день допис вподобало більше 13 тисяч людей.Також по темі: Провокаційно. Даша Астаф'єва показала фото у "голому" купальнику Погуляли на славу. Надя Дорофєєва розповіла, як Дантес дістав струс мозку У нижній білизні і з вудочкою. Даша Астаф'єва влаштувала фотосесію на рибалці
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Даша Астаф’єва приміряла образ Фріди Кало.
Фото: da_astafieva