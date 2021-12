У халаті на голе тіло? Даша Астаф’єва поділилася новими гарячими фотографіями

Даша Астаф’єва показала відверті фотографії.

Цими знімками співачка поділилась в своєму Інстаграм.

https://www.instagram.com/p/CXgLAjXN9Mj/

Так, на світлинах зірка позує в халатику, з рушником на голові і без білизни.

Фото доволі скромне, але і в закритому одязі Даша вміє виглядати сексуально.

До речі, в руках знаменитість тримає келих.

За день допис вподобало більше 13 тисяч людей.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: da_astafieva

