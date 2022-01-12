У бікіні на причалі. Даша Астаф’єва похизувалась ідеальною фігурою

Співачка Даша Астаф’єва потішила своїх прихильників новим відвертим фото.
Знімком скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
Даша виклала красивий знімок у купальнику кольору хакі.
Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку – “Коли ти повертаєшся”, — підпис допису.
Нині артистка перебуває на відпочинку в теплих краях.
Де саме, а головне з ким вона відпочиває, Астаф’єва поки що не розсекретила.
За день допис встиг зібрати більше 28 тисяч вподобань.Також по темі: Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Провокаційно. Даша Астаф'єва показала фото у "голому" купальнику
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Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Даші Астаф’євої.
Фото: da_astafieva