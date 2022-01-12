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ICTV Ранок 12.01.2022 18:00
12.01.2022 18:00
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У бікіні на причалі. Даша Астаф’єва похизувалась ідеальною фігурою

У бікіні на причалі. Даша Астаф’єва похизувалась ідеальною фігурою

Співачка Даша Астаф’єва потішила своїх прихильників новим відвертим фото.

Знімком скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Даша виклала красивий знімок у купальнику кольору хакі.

Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку – “Коли ти повертаєшся”, — підпис допису.

Нині артистка перебуває на відпочинку в теплих краях.

Де саме, а головне з ким вона відпочиває, Астаф’єва поки що не розсекретила.

За день допис встиг зібрати більше 28 тисяч вподобань.

Також по темі: Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало Королева стилю в українському шоу-бізі. Модні образи Наді Дорофєєвої Провокаційно. Даша Астаф'єва показала фото у "голому" купальнику

Бальше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Даші Астаф’євої.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, шоу-бізнес
12.01.2022 18:00



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