У бікіні на причалі. Даша Астаф’єва похизувалась ідеальною фігурою

Співачка Даша Астаф’єва потішила своїх прихильників новим відвертим фото.

Знімком скандальна українська модель поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

Даша виклала красивий знімок у купальнику кольору хакі.

Нині артистка перебуває на відпочинку в теплих краях.

Де саме, а головне з ким вона відпочиває, Астаф’єва поки що не розсекретила.

За день допис встиг зібрати більше 28 тисяч вподобань.

Бальше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Даші Астаф’євої.

Фото: da_astafieva

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.