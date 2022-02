Диктатори і окультизм: хто “захищає” тиранів від прокльонів?

Аби утриматись при владі деякі політики вдаються до астрології, чаклунства, ворожіння, чорної та білої магії та навіть сатанізму.

Це називається окультизм, і перекладається з латинської, як таємний, загадковий, надприродній.

Послугами екстрасенсів, магів та чаклунів користувалися одні з найбільш кровожерливих тиранів в історії — Гітлер та Сталін.

То хто і як захищав і захищає диктаторів?

Під час промов якого німці падали перед ним на коліна, корилися та обожнювали його.

Саме так німецького диктатора описав Карл Юнг в інтерв’ю американському журналісту після німецької окупації Чехословаччини у 1939 році.

За словами швейцарського психолога, зовнішність Гітлера привертає увагу химерний погляд.

Психолог вважав, що Гітлер належить до категорії справді містичних шаманів.

Він створив власну ідеологічну течію, яку описав в “книзі законів”, яка, власне, справила враження на Гітлера. Вважається, що саме Алістер стояв у джерел створення окультних практик Третього рейху.

З часом шляхи Гітлера і Алістера розійшлися.

Що стало приводом для суперечки – не відомо. Документи так і залишилися засекреченими.

За іншою версією, у Берліні на початку XX століття з’явилося таємне німецьке товариство, яке заснували кілька німецьких окультистів.

Такі практики були дуже популярними в Німеччині, адже пророкували прихід месії, що врятує їхню країну та підніме з колін.

Після смерті власника річ переміщали у замок Вевельсбург, де проходила ідеологічна підготовка офіцерів СС.

Вевельсбург вважали головним окультним місцем Третього рейху.

Начебто у цьому замку намагалися воскресити померлих за допомогою того ж самого персня.

Ілюзіоніст, психотерапевт, гіпнотизер, Мессінг передбачив смерть фюрера.

Начебто Мессінга все ж таки схопили, але йому вдалося втекти з в’язниці, скориставшись гіпнозом.

А потім переїхати до Радянського Союзу, де Сталіну особисто представили його справу.

Та Сталін діяв з обережністю, побоюючись, що Мессінг був подвійним агентом.

Хто і як захищає Путіна?

Кого врятував екстрасенс з оточення Сталіна?

