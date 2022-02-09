Диктатори і окультизм: хто “захищає” тиранів від прокльонів?

Аби утриматись при владі деякі політики вдаються до астрології, чаклунства, ворожіння, чорної та білої магії та навіть сатанізму.
Це називається окультизм, і перекладається з латинської, як таємний, загадковий, надприродній.
Послугами екстрасенсів, магів та чаклунів користувалися одні з найбільш кровожерливих тиранів в історії — Гітлер та Сталін.
То хто і як захищав і захищає диктаторів?
Адольф Гітлер
Під час промов якого німці падали перед ним на коліна, корилися та обожнювали його.
— Влада Гітлера не політична, вона магічна.
Саме так німецького диктатора описав Карл Юнг в інтерв’ю американському журналісту після німецької окупації Чехословаччини у 1939 році.
За словами швейцарського психолога, зовнішність Гітлера привертає увагу химерний погляд.
Психолог вважав, що Гітлер належить до категорії справді містичних шаманів.
Одним з темних магів Гітлера був Алістер Кроулі, якого називають одним з найвідоміших окультистів усіх часів.
Він створив власну ідеологічну течію, яку описав в “книзі законів”, яка, власне, справила враження на Гітлера. Вважається, що саме Алістер стояв у джерел створення окультних практик Третього рейху.
З часом шляхи Гітлера і Алістера розійшлися.
Що стало приводом для суперечки – не відомо. Документи так і залишилися засекреченими.
Товариство окультистів
За іншою версією, у Берліні на початку XX століття з’явилося таємне німецьке товариство, яке заснували кілька німецьких окультистів.
Такі практики були дуже популярними в Німеччині, адже пророкували прихід месії, що врятує їхню країну та підніме з колін.
Перстень “Мертва голова” — персональна відзнака, що видавалась членам СС.
Після смерті власника річ переміщали у замок Вевельсбург, де проходила ідеологічна підготовка офіцерів СС.
Вевельсбург вважали головним окультним місцем Третього рейху.
Начебто у цьому замку намагалися воскресити померлих за допомогою того ж самого персня.
Вольф Мессінг
Ілюзіоніст, психотерапевт, гіпнотизер, Мессінг передбачив смерть фюрера.
Але Гітлера настільки обурило пророцтво, що той пообіцяв 200 тисяч марок за голову віщуна.
Начебто Мессінга все ж таки схопили, але йому вдалося втекти з в’язниці, скориставшись гіпнозом.
А потім переїхати до Радянського Союзу, де Сталіну особисто представили його справу.
Та Сталін діяв з обережністю, побоюючись, що Мессінг був подвійним агентом.Також по темі: Розправа над диктатором. Як і чому Чаушеску з улюбленця став ворогом народу Кулінарні збочення диктаторів. Кровожерливий Гітлер не їв м'яса, а Сталіну готував дід Путіна Від народного улюбленця до ненависного диктатора: політичний шлях Муаммара Каддафі
Хто і як захищає Путіна?
Кого врятував екстрасенс з оточення Сталіна?
Детальніше про це дивіться в сюжеті рубрики “Диктатори”.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про таємниці диктаторів.
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