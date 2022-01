Розправа над диктатором. Як і чому Чаушеску з улюбленця став ворогом народу

Усі диктатори мріють правити вічно.

Утім будь-якій диктатурі рано чи пізно приходить кінець!

І, як показує історичний досвід, — чим довше узурпатор при владі, тим жахливіший фінал на нього чекає…

Як закінчували життя найкривавіші диктатори в історії? Зараз розповімо.

25 грудня 1989 року.

Військова база у румунському місті Тирговіште.

Після засідання Надзвичайного військового трибуналу на розстріл ведуть чоловіка й жінку.

Це президент Румунії, генсек румунської компартії Ніколає Чаушеску та його дружина Єлєна — перша віце-прем’єрка республіки.

На 24 році правління подружжя засудили до страти, звинувативши у геноциді 60 тисяч людей, зумисній організації збройних акцій проти власного народу, пошкодженні державного майна, а також — підриві національної економіки і розкраданні коштів.

Відео трупів показали по румунському телебаченню.

Розстріл здійснили троє десантників-добровольців із елітного армійського підрозділу.

Кажуть, охочих здійснити розправу над подружжям Чаушеску були сотні…

Ніколає Чаушеску керував комуністичною партією Румунії з 1965 року.

І хоча республіка була в сфері впливу СРСР і належала до країн соціалістичного табору, Чаушеску вдавалося зберігати відносну незалежність від Москви і навіть підтримувати відносини з капіталістичними державами.

Так, Румунія першою з країн “східного блоку” уклала угоди з Європейською Співдружністю – це такий собі прообраз Євросоюзу – і почала співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

На Заході Чаушеску почали поважати після того, як він відкрито засудив введення радянських військ у Чехословаччину у 1968 році.

А вже 1969 він виступав міжнародним посередником у переговорах між США та Китаєм.

Словом, румунський генсек був доволі популярним як за кордоном, так і в своїй країні.

До 1970 року економіка Румунії показувала стабільне зростання завдяки експорту агропродукції та нафти.

Та згодом ціни на нафту почали падати, Румунія натомість набрала кредитів — зовнішній борг республіки сягнув 13 мільярдів доларів!

Тим часом, подружжя Чаушеску не припиняло жити на широку ногу.

Дружина Ніколає — Єлєна полюбляла дорогі прикраси – навіть взуття віце-прим’єрки тоді вже злидарюючої румунії було із діамантовими вставками.

Родина президента мешкала у Бухаресті.

У 1980 році подружжя оселилося в одному з 20 палаців, які їм належали.

У так званому палаці Весни було 80 кімнат.

За розпорядженням Чаушеску все оздобили золотом й коштовним камінням: від столових приборів до вбиральні.

Безліч картин та мозаїки з павичами на стінах. А надворі — павичі справжні…

Годували собаку сухим кормом, який спеціально привозили з Лондона. Далі — більше.

Чаушеску присвоїв своєму псу звання полковника румунської армії, чим неабияк обурив військових.

Фахівці стверджують – насправді таких випадків зловживань службовим становищем в родини Чаушеску було безліч! Та не лише цим президент Румунії випробовув терпіння свого народу…

