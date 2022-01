Топ таємниць диктаторів: чого соромився Сталін і хто обожнював Діснейленд?

Які секрети приховували диктатори.

Диктатори створюють навколо себе культ особи, вимагають сліпого поклоніння від власного народу і намагаються залякати весь світ.

На це власне і працює пропаганда.

Утім диктатори – не боги, а люди – зі своїми скелетами у шафах.

Ми про все дізналися і готові прямо зараз розкрити таємниці диктаторів, які ті воліли б приховати!

Статний, підтягнутий, із мудрим поглядом, який випромінює розуміння.

Саме таким вимагав зображувати себе на портретах Сталін, коли почалося формування культу його особи.

Різка зміна манери написання образів Коби прослідковується у радянського художника Ісаака Бродського, автора численних портретів Сталіна.

У генералісимуса скуйовджене волосся, зайва вага і головне – видно недорозвинену руку!

У це важко повірити, але майбутній кубинський революціонер Фідель Кастро у 1940 році, тоді йому було 14 років, відправив листа 32-му президенту США Франкліну Рузвельту із проханням подарувати йому 10 доларів!

У листі Фідель звертається до американського президента “мій добрий друг Рузвельт”, перепрошує, що погано знає англійську, і пише, що дуже зрадів, коли по радіо оголосили про перемогу Рузвельта на президентських виборах у США.

Чи відповів Рузвельт Кастро – історія замовчує.

Ймовірніше за все, лист загубився серед купи інших, які американський президент регулярно отримував під час років перебування на посаді.

