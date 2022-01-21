Топ таємниць диктаторів: чого соромився Сталін і хто обожнював Діснейленд?

Які секрети приховували диктатори.

Диктатори створюють навколо себе культ особи, вимагають сліпого поклоніння від власного народу і намагаються залякати весь світ.

На це власне і працює пропаганда.

Утім диктатори – не боги, а люди – зі своїми скелетами у шафах.

Ми про все дізналися і готові прямо зараз розкрити таємниці диктаторів, які ті воліли б приховати!

Йосип Сталін

Статний, підтягнутий, із мудрим поглядом, який випромінює розуміння.

Саме таким вимагав зображувати себе на портретах Сталін, коли почалося формування культу його особи.

Різка зміна манери написання образів Коби прослідковується у радянського художника Ісаака Бродського, автора численних портретів Сталіна.

Кажуть, полотно 1928-го року вкрай не сподобалося вождю, адже на ньому той виглядав аж занадто реалістичним і не мав нічого спільного із образом, який нав’язувала радянська пропаганда.

У генералісимуса скуйовджене волосся, зайва вага і головне – видно недорозвинену руку!

Фідель Кастро

У це важко повірити, але майбутній кубинський революціонер Фідель Кастро у 1940 році, тоді йому було 14 років, відправив листа 32-му президенту США Франкліну Рузвельту із проханням подарувати йому 10 доларів!

Адже він “ще ніколи не бачив 10-доларової купюри і дуже хотів би таку мати”.

У листі Фідель звертається до американського президента “мій добрий друг Рузвельт”, перепрошує, що погано знає англійську, і пише, що дуже зрадів, коли по радіо оголосили про перемогу Рузвельта на президентських виборах у США.

Чи відповів Рузвельт Кастро – історія замовчує.

Ймовірніше за все, лист загубився серед купи інших, які американський президент регулярно отримував під час років перебування на посаді.

Хто виявився фанатом Діснейленду?

Детальніше дивіться у сюжеті рубрики “Політінфо”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кулінарні смаки диктаторів.

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