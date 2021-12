Від народного улюбленця до ненависного диктатора: політичний шлях Муаммара Каддафі

Лівійський лідер Муаммар Каддафі починав як людина з великим потенціалом, що здатна зробити Лівію величною і спроможна комунікувати та домовлятися з керівниками інших країн.

Натомість, закінчив Каддафі з репутацією спонсора тероризму й некерованого безумця на прізвисько “близькосхідний скажений пес”.

Чому обожнюваний народом лідер перетворився на об’єкт ненависті? Розповідаємо.

Муаммар Каддафі народився 1940, 42 чи 44 році – точна народження майбутнього лідера невідома. Він зазначав, що виріс “у чистім оточенні, незараженим інфекціями сучасного життя”.

Політик пишався своїм походженням, а також був єдиною дитиною в сім’ї, що закінчила школу.

Каддафі вдалося закінчити військову академію, а згодом навіть зчинити безкровний державний переворот з однією підпільною армійською організацією.

Будучи ще зовсім молодим, майбутній правитель вже показував свій сильний і місцями жорстокий характер.

Після захоплення влади Каддафі почав просувати ідеологію панарабізму – націоналістичного руху за об’єднання народів і країн арабського світу.

Бачення устрою республіки Муаммар незабаром виклав у конституції Лівії, що мала назву “Зелена книга”, яка стала своєрідною конституцією для Лівії.

Правитель прагнув звільнити Лівію від іноземного впливу й на своєму шляху не бачив жодних перешкод.

Також Каддафі одразу взявся за встановлення так званої “економічної справедливості” й домігся перегляду контрактів з іноземними компаніями, що контролювали видобуток нафти в країні.

Відтак, Лівія почала отримувати більшу частку від виробництва цього ресурсу.

Доходи Муаммар скеровував на соціальні потреби громадян, чим на початку й завоював прихильність.

Але не варто думати, що Каддафі був ідеальним. Його і неодноразово звинувачували в корупції та зловживанні владою. Невдоволення населення зростало й через запровадження “драконівських” законів.

У Лівії практикували смертну кару за висловлення ідей щодо зміни конституції й кидали людей за грати без суда і слідства.

Дії Каддафі було складно передбачити. З одного боку, він хотів “ісламізувати Європу”. З іншого – до себе в охорону набирав виключно жінок, що обурювало прихильників радикального ісламу.

Хоча лівійський лідер і заперечував звинувачення в співпраці з негідниками, в 1999 році під тиском санкцій ООН таки видав підозрюваних у терактах і погодився на виплату компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі.

Цікаво, що, попри таку репутацію, не можна сказати, що Каддафі не поважала влада інших країн.

Диктатура, корупція, інфляція, політичні репресії призвели до виникнення опозиції, що повстала проти Каддафі.

Диктатор жорстоко придушував протести всіма силами, тож у конфлікт змушені були втрутитися військові сили НАТО.

Коли диктатор намагався втекти з рідного міста Сирт, оточеного лівійськими повстанцями, його кортеж постраждав від авіаударів. У результаті диктатор потрапив у полон бойовиків, які зчинили над ним розправу.

Які терористичні угрупування підтримував Каддафі?

Чи стало життя в Лівії кращим після його смерті?

Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде, якщо почнеться Третя світова війна.

Фото: Depositphotos

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.