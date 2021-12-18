Від народного улюбленця до ненависного диктатора: політичний шлях Муаммара Каддафі

Лівійський лідер Муаммар Каддафі починав як людина з великим потенціалом, що здатна зробити Лівію величною і спроможна комунікувати та домовлятися з керівниками інших країн.

Натомість, закінчив Каддафі з репутацією спонсора тероризму й некерованого безумця на прізвисько “близькосхідний скажений пес”.

Чому обожнюваний народом лідер перетворився на об’єкт ненависті? Розповідаємо.

Що відомо про дитинство Каддафі?

Муаммар Каддафі народився 1940, 42 чи 44 році – точна народження майбутнього лідера невідома. Він зазначав, що виріс “у чистім оточенні, незараженим інфекціями сучасного життя”.

Політик пишався своїм походженням, а також був єдиною дитиною в сім’ї, що закінчила школу.

Каддафі вдалося закінчити військову академію, а згодом навіть зчинити безкровний державний переворот з однією підпільною армійською організацією.

Будучи ще зовсім молодим, майбутній правитель вже показував свій сильний і місцями жорстокий характер.

Політична діяльність

Після захоплення влади Каддафі почав просувати ідеологію панарабізму – націоналістичного руху за об’єднання народів і країн арабського світу.

Бачення устрою республіки Муаммар незабаром виклав у конституції Лівії, що мала назву “Зелена книга”, яка стала своєрідною конституцією для Лівії.

Правитель прагнув звільнити Лівію від іноземного впливу й на своєму шляху не бачив жодних перешкод.

Також Каддафі одразу взявся за встановлення так званої “економічної справедливості” й домігся перегляду контрактів з іноземними компаніями, що контролювали видобуток нафти в країні.

Відтак, Лівія почала отримувати більшу частку від виробництва цього ресурсу.

Доходи Муаммар скеровував на соціальні потреби громадян, чим на початку й завоював прихильність.

Але не варто думати, що Каддафі був ідеальним. Його і неодноразово звинувачували в корупції та зловживанні владою. Невдоволення населення зростало й через запровадження “драконівських” законів.

У Лівії практикували смертну кару за висловлення ідей щодо зміни конституції й кидали людей за грати без суда і слідства.

Репутація на світовій політичній арені

Дії Каддафі було складно передбачити. З одного боку, він хотів “ісламізувати Європу”. З іншого – до себе в охорону набирав виключно жінок, що обурювало прихильників радикального ісламу.

Муаммар з часом через одержимість ідеєю антиімперіалізму, перетворився на справжнього “опікуна” терористів!

Хоча лівійський лідер і заперечував звинувачення в співпраці з негідниками, в 1999 році під тиском санкцій ООН таки видав підозрюваних у терактах і погодився на виплату компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі.

Цікаво, що, попри таку репутацію, не можна сказати, що Каддафі не поважала влада інших країн.

Кінець епохи тиранії

Неминучим кінцем для диктатора стали конфлікти з місцевими елітами.

Диктатура, корупція, інфляція, політичні репресії призвели до виникнення опозиції, що повстала проти Каддафі.

Диктатор жорстоко придушував протести всіма силами, тож у конфлікт змушені були втрутитися військові сили НАТО.

Коли диктатор намагався втекти з рідного міста Сирт, оточеного лівійськими повстанцями, його кортеж постраждав від авіаударів. У результаті диктатор потрапив у полон бойовиків, які зчинили над ним розправу.

Які терористичні угрупування підтримував Каддафі?

Чи стало життя в Лівії кращим після його смерті?

Дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде, якщо почнеться Третя світова війна.

Фото: Depositphotos

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