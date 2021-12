Кулінарні збочення диктаторів. Кровожерливий Гітлер не їв м’яса, а Сталіну готував дід Путіна

Кулінарні смаки найбільш жорстоких диктаторів всіх часів.

Новорічний стіл більшості українців не обходиться без салату олів’є, оселедця під шубою, мандарин та шампанського.

А без яких страв та продуктів не могли уявити свого щоденного раціону найжорстокіші диктатори в історії.

“Не нужна мне кровь овечья, а нужна мне человечья!” — це рядки вірша радянського письменника Маршака про Гітлера.

Гітлер не вживав м’яса, але їв сир та рибу. Наприкінці ж Другої світової фюрер відмовився й від них.

Основу раціону складали овочеві бульйони, картопляне пюре, каші та макарони.

У 1933 році Імперська рада німецьких громад захисту тварин навіть випустила медаль з профілем Гітлера із написом: “Я рішучий противник забою тварин!”.

Той вважав, ніби причиною забруднення людського генофонду є так зване “расове змішування” й споживання в їжу м’яса тварин.

Утім, є і прозаїчна версія вегетаріанства Гітлера.

Диктатор, мовляв, насправді страждав на хронічний метеоризм та закрепи, тож сподівався, що дієта допоможе подолати проблеми з травленням.

За спогадами покоївок, Гітлер налягав на все, що було в доступі: штруделі, торти, тістечка.

Таким чином фюрер, мовляв, “заїдав” стрес.

Генсек компартії Йосип Сталін передбачувано був поціновувачем традиційної грузинської кухні.

Серед улюблених страв – чахохбілі та сациві з куркою.

Навіть офіційні, на перший погляд, вечері у генералісимуса перетворювалися на багатогодинні “пірушки”, які починалися близько опівночі, а завершувалися аж на світанку!

Під час таких застіль Сталін не упускав нагоди познущатися над своїми вже п’яними гостями.

Той же Йосип Броз Тіто згадував, як Коба заради сміху потайки заливав вино в рукава кителів запрошених.

Фото: Unsplash

