Сергій Лиховида про роботу ведучим, гонорари та життя на два міста. Ексклюзив | 33 за 3

“Приблизно 4 дні на тиждень”, — стільки Сергій Лиховида не бачить своєї родини, коли веде телеефіри.

Цим ведучий Ранку у Великому Місті поділився в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.

На запитання Олександри Кучеренко, яке місто ближче до серця — Київ чи Івано-Франківськ, Сергій відповів, що доки живе на два міста, то обидва, і додав:

Робота на ранковому шоу ICTV навчила Лиховиду не звертати увагу на підслушку у вусі і посміхатись навіть тоді, коли дуже сильно хочеться спати.

До речі про сон, у робочі дні Сергію доводиться прокидатись о 05:20.

Окрім Ранку у Великому Місті, Сергій Лиховида також веде різноманітні свята та корпоративи.

За його словами, це в середньому 7-8 заходів на місяць, і додає:

Скільки грошей на місяць потребує родина Сергія Лиховиди?

З ким його плутали на корпоративах?

І кого з українських телеведучих вважає найкрасивішими?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Павло Казарін.

Фото: lykhovyda

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.