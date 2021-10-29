Сергій Лиховида про роботу ведучим, гонорари та життя на два міста. Ексклюзив | 33 за 3

“Приблизно 4 дні на тиждень”, — стільки Сергій Лиховида не бачить своєї родини, коли веде телеефіри.
Цим ведучий Ранку у Великому Місті поділився в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3”.
На запитання Олександри Кучеренко, яке місто ближче до серця — Київ чи Івано-Франківськ, Сергій відповів, що доки живе на два міста, то обидва, і додав:
А якби довелось обрати одне, то Київ.
Робота на ранковому шоу ICTV навчила Лиховиду не звертати увагу на підслушку у вусі і посміхатись навіть тоді, коли дуже сильно хочеться спати.
До речі про сон, у робочі дні Сергію доводиться прокидатись о 05:20.
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Мені було дуже соромно, коли я вперше проспав свій ефір, — поділився він.
Окрім Ранку у Великому Місті, Сергій Лиховида також веде різноманітні свята та корпоративи.
За його словами, це в середньому 7-8 заходів на місяць, і додає:
Після початку телевізійної кар’єри моя ціна як ведучого, зросла десь на 15%.
Скільки грошей на місяць потребує родина Сергія Лиховиди?
З ким його плутали на корпоративах?
І кого з українських телеведучих вважає найкрасивішими?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Павло Казарін.
Фото: lykhovyda