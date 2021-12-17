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ICTV Ранок 17.12.2021 16:57
17.12.2021 16:57
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Ксенія Мішина про зйомки оголеною, Холостячку та власні комплекси — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

Ксенія Мішина про зйомки оголеною, Холостячку та власні комплекси — ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю | 33 ЗА 3

“9 з 10”, — так Ксенія Мішина оцінила рівень своєї популярності в Україні.

Про це це українська акторка театру і кіно розповіла в ексклюзивному інтерв’ю 33 за 3 програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Професійне визнання отримала після того, як зіграла в серіалах “Спокуса” та “Кріпосна”.

На запитання Олександри Кучеренко скільки може заробляти професійний актор, Мішина відповіла:

— Від 500 доларів за день до 1 000-1 2000 доларів.

Також дівчина зізналась, що після участі в проекті “Холостячка” її дохід збільшився на 50%.

У 2020 році дівчина шукала кохання в телешоу.

Олександра Кучеренко також запитала, чи грала Ксенія в телешоу, на що Ксенія відповіла:

— Ні. Я прийшла і сказала, що цей проект буде існувати зі мною тільки тоді, коли я буду робити так, як я відчуваю.

Актриса також розповіла, що тривалий час вона була не холостячкою, але потім так склалось, що пара розійшлась.

Незважаючи на професійну діяльність, Ксенія має комплекс публічних виступів, який їй ще не вдалось побороти.

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Які якості Ксенія цінує в чоловіках?

Кого вважає кращим партнером серед акторів?

Яка сума необхідна акторці щомісяця, щоб почуватись комфортно?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рамка рубрики 33 за 3 інтерв’ю дала Олеся Жураківська.

Фото: misha.k.ua

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Теги: 33 за 3, Ксенія Мішина, Олександра Кучеренко
17.12.2021 16:57



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