Шлях від колгоспника до кривавого тирана: хто такий насправді Лукашенко

Вже більш ніж третину свого життя Олександр Лукашенко керує білорусами.

Вони ж називають колись народного улюбленця тираном, вусатим тарганом та Сашею три відсотки.

Після скандальних виборів у 2020 він зіпсував репутацію не тільки собі, а й своїй країні.

Його бояться й ненавидять, засуджують і обговорюють, та йому байдуже.

Як Лукашенко зі звичайного колгоспника перетворився на кривавого тирана? Зараз розкажемо!

Він народився 30 серпня 1954 року у Вітебській області.

Мати була дояркою, про батька – нічого не відомо.

Сам же вусач якось обмовився, мовляв, тато загинув на війні.

Утім, не зрозуміло на якій, бо Лукашенко народився набагато пізніше, ніж закінчилась Друга світова.

Могильовський педагогічний університет закінчив з червоним дипломом.

Лукашенко мав би бути вчителем історії, але після служби в армії пішов по партійній лінії.

Лукашенко дослужився до відповідального секретаря Шкловської районної організації товариства “Знання”.

Далі, у 1990 році, став депутатом Верховної Ради республіки Білорусь. І, як кажуть експерти, у ті далекі часи був прихильником демократії.

Три роки потому Лукашенко очолив тимчасову парламентську комісію по боротьбі з корупцією!

Користі від неї було мало, але ця діяльність сприяла побудові іміджу Лукашенка як безкорисливого державника.

Зовсім скоро його риторика почала змінюватися – тепер він виступав проти ринкової економіки та запевняв, що країні потрібна сильна рука.

Білоруський політолог Валерій Карбалевич стверджує:

Йдучи на свої перші президентські вибори, Лукашенко обіцяв народу реанімувати СРСР і, як не дивно, отримав підтримку суспільства у вигляді 80 відсотків на виборах.

Дорвавшись до влади, Лукашенко домігся права достроково розпускати парламент та встановив контроль над ЗМІ, а ще – надав російській мові статус державної й ухвалив рішення про економічну інтеграцію з Росією.

Окрема тема – зачистка “бацькою” політичних конкурентів.

У 1999 опоненти Лукашенка почали масово зникати безвісти.

Серед них – ексголова МВС Білорусі Юрій Захаренко, який створив Союз офіцерів, до якого входили колишні правоохоронці, яких не влаштовувала влада Лукашенка.

Самому ж Захаренку Лукашенко говорив колись:

Мова тоді йшла, до речі, про розстріл невинних людей.

Ліквідували й Віктора Гончара.

Той був віцепрем’єром в уряді Лукашенка, але згодом перейшов до опозиції.

Гончар виступав за оголошення імпічменту президенту та визнання референдуму 1996 року незаконним. Точна кількість опонентів, над якими зчинили розправу, невідома, але це можуть бути сотні людей, – кажуть експерти.

А далі апетити Лукашенка тільки росли.

Не стримували навіть санкції – вперше Євросоюз ввів їх після сфальсифікованого рефередуму 96 року.

Утім, у 2004 відбувся ще один референдум.

За офіційними результатами якого понад 87% білорусів нібито схвалили бажання диктатора балотуватися на президентські вибори необмежену кількість разів.

Незадоволення ж людей наростало.

Протестувати проти результатів третіх президентських виборів 2006 року на головну площу Мінська вийшло близько 30 тисяч людей.

Експерти кажуть:

Утім, яке це має значення для людини, яка патологічно жадає влади?

Який психічний розлад має Олександр Лукашенко?

Чому він постійно змінював жінок?

Які статки насправді приховує “бацька”?

Детальніше дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Польща хоче відгородитися стіною від Білорусі.

Фото: pixabay, president.gov.by, Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.