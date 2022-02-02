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Video: Хочуть відгородитися від Білорусі. Навіщо Польщі потрібна стіна на кордоні?

Чому Польща вирішила звести величезну стіну на кордоні із сусідньою Білоруссю? Білоруський узурпатор Олександр Лукашенко сипле погрозами на адресу України та Західної Європи. Складається відчуття, що сверблячка війни, що вразила його друга Путіна, перекинулася вже й на білоруського президента. Найкращим анонсом щорічного виступу Лукашенка зі зверненням до нації став початок будівництва поляками стіни на кордоні з Білоруссю. [read_more_news] Європейці оголосили, що стіна заввишки п'ять з половиною метрів тягнутиметься вздовж половини всієї протяжності кордону з Білоруссю, а її будівництво вестиметься цілодобово. Лукашенко з кожним днем ​​стає все небезпечнішим. І його виступ прямо показує, що стіни потрібно будувати не вздовж половини довжини кордонів із Білоруссю, а навколо всієї захопленої узурпатором країни. То чому ж Польща вирішила звести огородження? Невже причина криється тільки в біженцях? Навіщо Лукашенко погрожує Європі? Детальніше про це дивіться в сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають харків'яни про можливе вторгнення Росії. Фото: Pixabay

Хочуть відгородитися від Білорусі. Навіщо Польщі потрібна стіна на кордоні?
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Чому Польща вирішила звести величезну стіну на кордоні із сусідньою Білоруссю?

Білоруський узурпатор Олександр Лукашенко сипле погрозами на адресу України та Західної Європи.

Складається відчуття, що сверблячка війни, що вразила його друга Путіна, перекинулася вже й на білоруського президента.

Найкращим анонсом щорічного виступу Лукашенка зі зверненням до нації став початок будівництва поляками стіни на кордоні з Білоруссю.

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Європейці оголосили, що стіна заввишки п’ять з половиною метрів тягнутиметься вздовж половини всієї протяжності кордону з Білоруссю, а її будівництво вестиметься цілодобово.

Лукашенко з кожним днем ​​стає все небезпечнішим.

І його виступ прямо показує, що стіни потрібно будувати не вздовж половини довжини кордонів із Білоруссю, а навколо всієї захопленої узурпатором країни.

То чому ж Польща вирішила звести огородження?

Невже причина криється тільки в біженцях?

Навіщо Лукашенко погрожує Європі?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають харків’яни про можливе вторгнення Росії.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Хочуть відгородитися від Білорусі. Навіщо Польщі потрібна стіна на кордоні? / 02.02.2022 11:30
02.02.2022 11:30

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