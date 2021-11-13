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Video: «Бразильський Сталін» Болсонару та Лукашенко ведуть одну гру. Чому диктатори заперечують пандемію

Чим бразильський президент Жаїр Болсонару схожий на президента Білорусі Олександра Лукашенка. Дві держави у світі можуть "похвалитися" тим, що їх очолюють абсолютно безпринципні узурпатори: це Білорусь, яка захоплена владою Олександра Лукашенка, день за днем ​​встановлює рекорди ідіотизму, в тому числі й у боротьбі з пандемією. І Бразилія, президент якої Жаїр Болсонару робить усе, аби не відстати від східноєвропейського колеги. Те, що відбувається з коронавірусом у Білорусі, нагадує якесь святотатство: Лукашенко закликає людей відмовитися від масок і ліків, і наче обіцяє порятунок тим, хто в нього повірить. На іншому кінці світу в сонячній Бразилії править ще один COVID-диссидент — президент Жаїр Болсонару. Він довгий час заперечував небезпеку нової хвороби, саботував закупівлі ліків та вигадував свої рецепти порятунку від коронавірусу. І зараз йому загрожує суд за геноцид власних громадян через нехтування елементарними протиепідемічними заходами. Болсонару ж продовжує заперечувати небезпеку COVID-19 та веде війну зі здоровим глуздом, у якій йому немає рівних. Бразильский президент може «помірятися» розумом хіба що зі своїм білоруським колегою Лукашенком. [read_more_news] Чому? Детальніше у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Лукашенко проти коронавірусу Фото: офіційні мережеві ресурси президента Бразилії

«Бразильський Сталін» Болсонару та Лукашенко ведуть одну гру. Чому диктатори заперечують пандемію
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Чим бразильський президент Жаїр Болсонару схожий на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Дві держави у світі можуть “похвалитися” тим, що їх очолюють абсолютно безпринципні узурпатори: це Білорусь, яка захоплена владою Олександра Лукашенка, день за днем ​​встановлює рекорди ідіотизму, в тому числі й у боротьбі з пандемією.

І Бразилія, президент якої Жаїр Болсонару робить усе, аби не відстати від східноєвропейського колеги.

Те, що відбувається з коронавірусом у Білорусі, нагадує якесь святотатство: Лукашенко закликає людей відмовитися від масок і ліків, і наче обіцяє порятунок тим, хто в нього повірить.

На іншому кінці світу в сонячній Бразилії править ще один COVID-диссидент — президент Жаїр Болсонару.

Він довгий час заперечував небезпеку нової хвороби, саботував закупівлі ліків та вигадував свої рецепти порятунку від коронавірусу.

І зараз йому загрожує суд за геноцид власних громадян через нехтування елементарними протиепідемічними заходами.

Болсонару ж продовжує заперечувати небезпеку COVID-19 та веде війну зі здоровим глуздом, у якій йому немає рівних.

Бразильский президент може «помірятися» розумом хіба що зі своїм білоруським колегою Лукашенком.

Також по темі: "Голобородько" з Перу. Як президентом став учитель Лукашенко "придушив" коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав?

Чому?

Детальніше у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Лукашенко проти коронавірусу

Фото: офіційні мережеві ресурси президента Бразилії

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ICTV / Ранок / «Бразильський Сталін» Болсонару та Лукашенко ведуть одну гру. Чому диктатори заперечують пандемію / 13.11.2021 13:20
13.11.2021 13:20

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