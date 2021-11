«Бразильський Сталін» Болсонару та Лукашенко ведуть одну гру. Чому диктатори заперечують пандемію

Чим бразильський президент Жаїр Болсонару схожий на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Дві держави у світі можуть “похвалитися” тим, що їх очолюють абсолютно безпринципні узурпатори: це Білорусь, яка захоплена владою Олександра Лукашенка, день за днем ​​встановлює рекорди ідіотизму, в тому числі й у боротьбі з пандемією.

І Бразилія, президент якої Жаїр Болсонару робить усе, аби не відстати від східноєвропейського колеги.

Те, що відбувається з коронавірусом у Білорусі, нагадує якесь святотатство: Лукашенко закликає людей відмовитися від масок і ліків, і наче обіцяє порятунок тим, хто в нього повірить.

На іншому кінці світу в сонячній Бразилії править ще один COVID-диссидент — президент Жаїр Болсонару.

Він довгий час заперечував небезпеку нової хвороби, саботував закупівлі ліків та вигадував свої рецепти порятунку від коронавірусу.

І зараз йому загрожує суд за геноцид власних громадян через нехтування елементарними протиепідемічними заходами.

Болсонару ж продовжує заперечувати небезпеку COVID-19 та веде війну зі здоровим глуздом, у якій йому немає рівних.

Бразильский президент може «помірятися» розумом хіба що зі своїм білоруським колегою Лукашенком.

Чому?

Детальніше у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

