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Video: Лукашенко визнає Крим російським? Чи розірве Київ відносини з Білоруссю

Чи визнає Лукашенко український Крим російським? Білоруський міністр заявив, що ніби Крим – російський. У Києві швидко відреагували і обіцяють «непоправні наслідки». Нині дипломатична напруга між країнами сягнула піку. Президент Лукашенко постійно вигадує міфічні загрози з боку України, аби виправдати жорстоке закручування гайок у своїй країні. Україна ж звинувачує Білорусь у репесіях та нехтуванні міжнародним правом. Але ніби і цього було мало. [read_more_news] Чи розірве тоді Україна відносини з Білоруссю? Як відповість Україна на це? Детальніше дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчка "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, які настрої на окупованих територіях. Фото: офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

Лукашенко визнає Крим російським? Чи розірве Київ відносини з Білоруссю
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Чи визнає Лукашенко український Крим російським?

Білоруський міністр заявив, що ніби Крим – російський.

У Києві швидко відреагували і обіцяють «непоправні наслідки».

Нині дипломатична напруга між країнами сягнула піку.

Президент Лукашенко постійно вигадує міфічні загрози з боку України, аби виправдати жорстоке закручування гайок у своїй країні.

Україна ж звинувачує Білорусь у репесіях та нехтуванні міжнародним правом.

Але ніби і цього було мало.

Також по темі: Лукашенко "придушив" коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав? Крим – новий горокракс Кремля? Що може покласти край правлінню диктатора

Чи розірве тоді Україна відносини з Білоруссю?

Як відповість Україна на це?

Детальніше дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчка “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які настрої на окупованих територіях.

Фото: офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

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ICTV / Ранок / Лукашенко визнає Крим російським? Чи розірве Київ відносини з Білоруссю / 17.11.2021 11:05
17.11.2021 11:05

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