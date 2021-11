Лукашенко визнає Крим російським? Чи розірве Київ відносини з Білоруссю

Чи визнає Лукашенко український Крим російським?

Білоруський міністр заявив, що ніби Крим – російський.

У Києві швидко відреагували і обіцяють «непоправні наслідки».

Нині дипломатична напруга між країнами сягнула піку.

Президент Лукашенко постійно вигадує міфічні загрози з боку України, аби виправдати жорстоке закручування гайок у своїй країні.

Україна ж звинувачує Білорусь у репесіях та нехтуванні міжнародним правом.

Але ніби і цього було мало.

Чи розірве тоді Україна відносини з Білоруссю?

Як відповість Україна на це?

Детальніше дивіться в авторській рубриці Костянтина Ігнатчка “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які настрої на окупованих територіях.

Фото: офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.