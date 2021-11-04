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ICTV Ранок 04.11.2021 13:50
04.11.2021 13:50
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Лукашенко “придушив” коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі

Лукашенко “придушив” коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі

Все, що потрібно знати про ситуацію з коронавірусом в Білорусі.

Поки більшість країн світу потерпають від особливо небезпечного штаму Дельта,  епідситуація в Білорусі стабільна.

Ніякого тобі колапсу медичної системи й напливу хворих.

І це — без обов’язкових маскового режиму, карантину та вакцинації.

Таку “реальність” малюють пропагандистські білоруські телеканали.

Реальна ситуація в Білорусі

Від початку пандемії ставлення Лукашенка до COVID-19 змінювалося чи не так само стрімко, як і падіння рейтингів самопроголошеного президента Білорусі.

Спочатку “бацька” взагалі заперечував існування інфекції, згодом — радив “альтернативні” методи лікування.

Він посилав всіх хворих на коронавірусну інфекцію буквально в баню.

І ще — дихати біля вогнища, їсти масло і не відмовлятися від чарки горілки для профілактики.

І, поки решта країн намагалися балансувати між економікою і впровадженням заходів епідбезпеки, Лукашенко готувався до чергових президентських виборів у серпні 2020-го року.

А далі слідували масові протести проти сфальсифікованої перемоги “бацьки” з паралельним зростанням захворюваності на коронавірус.

Чому медики залишали країну

Разом з тим — Білорусь стрімко втрачала медиків.

Низка медичних працівників втратили роботу через свою громадянську позицію.

Когось звільнили, хтось — самостійно прийняв рішення залишити країну.

Лукашенко ж наказав не впускати назад лікарів, які поїхали за кордон, якщо ті раптом захочуть повернутися.

Утім, за даними білоруського Загальнореспубліканського банку вакансій, станом на жовтень 2021-го року країні не вистачає близько трьох тисяч лікарів і приблизно стільки ж медсестер.

Відсутність карантинних обмежень

Окрім катастрофічної нестачі медиків, подоланню пандемії COVID-19 в Білорусі заважають відсутність карантинних обмежень, свідоме скасування Лукашенком обов’язковою маскового режиму і низькі темпи вакцинації.

Станом на 3 листопада — дві дози антикоронавірусної вакцини отримали лише понад 21% населення.

Лукашенко ж заявляє — примушувати щепитися нікого не буде, бо він “проти насильства”.

Вакцинують у Білорусі лише російським Спутніком V і препаратом китайської компанії Sinopharm.

Закуповувати західні вакцини бацька відмовляється на відріз.

Також по темі: Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав? Російські фейки про коронавірус. Чому Кремль сіє паніку серед українців У Росії її наживаються на коронавірусі. Хто і як «кришує» бізнес на пандемії?

Невже “бацька” прирік білорусів на смерть?

Чому Лукашенко применшує небезпеку коронавірусу?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Лукашенко проти вакцинації та масок.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Білорусі

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Теги: вакцинація від коронавірусу, коронавірус
04.11.2021 13:50



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