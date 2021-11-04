Лукашенко “придушив” коронавірус? Що насправді відбувається у Білорусі

Все, що потрібно знати про ситуацію з коронавірусом в Білорусі.
Поки більшість країн світу потерпають від особливо небезпечного штаму Дельта, епідситуація в Білорусі стабільна.
Ніякого тобі колапсу медичної системи й напливу хворих.
І це — без обов’язкових маскового режиму, карантину та вакцинації.
Таку “реальність” малюють пропагандистські білоруські телеканали.
Реальна ситуація в Білорусі
Від початку пандемії ставлення Лукашенка до COVID-19 змінювалося чи не так само стрімко, як і падіння рейтингів самопроголошеного президента Білорусі.
Спочатку “бацька” взагалі заперечував існування інфекції, згодом — радив “альтернативні” методи лікування.
Він посилав всіх хворих на коронавірусну інфекцію буквально в баню.
І ще — дихати біля вогнища, їсти масло і не відмовлятися від чарки горілки для профілактики.
І, поки решта країн намагалися балансувати між економікою і впровадженням заходів епідбезпеки, Лукашенко готувався до чергових президентських виборів у серпні 2020-го року.
А далі слідували масові протести проти сфальсифікованої перемоги “бацьки” з паралельним зростанням захворюваності на коронавірус.
Чому медики залишали країну
Разом з тим — Білорусь стрімко втрачала медиків.
Низка медичних працівників втратили роботу через свою громадянську позицію.
Когось звільнили, хтось — самостійно прийняв рішення залишити країну.
Лукашенко ж наказав не впускати назад лікарів, які поїхали за кордон, якщо ті раптом захочуть повернутися.
Утім, за даними білоруського Загальнореспубліканського банку вакансій, станом на жовтень 2021-го року країні не вистачає близько трьох тисяч лікарів і приблизно стільки ж медсестер.
Відсутність карантинних обмежень
Окрім катастрофічної нестачі медиків, подоланню пандемії COVID-19 в Білорусі заважають відсутність карантинних обмежень, свідоме скасування Лукашенком обов’язковою маскового режиму і низькі темпи вакцинації.
Станом на 3 листопада — дві дози антикоронавірусної вакцини отримали лише понад 21% населення.
Лукашенко ж заявляє — примушувати щепитися нікого не буде, бо він “проти насильства”.
Вакцинують у Білорусі лише російським Спутніком V і препаратом китайської компанії Sinopharm.
Закуповувати західні вакцини бацька відмовляється на відріз.Також по темі: Лукашенко нацьковує нелегалів на Європу. Що він задумав? Російські фейки про коронавірус. Чому Кремль сіє паніку серед українців У Росії її наживаються на коронавірусі. Хто і як «кришує» бізнес на пандемії?
Невже “бацька” прирік білорусів на смерть?
Чому Лукашенко применшує небезпеку коронавірусу?
Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Лукашенко проти вакцинації та масок.
Фото: Офіційні мережеві ресурси президента Білорусі