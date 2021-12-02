Затишний вікенд. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зайнялись благодійністю

Відому 52-річну американську співачку дженніфер Лопес і не менш відомого голлівудського актора Бенна Аффлека знову заскочили папараці.
І одразу злили ці фото в мережу.
Так, зіркову пару сфотографували разом із дітьми, коли ті розвантажували вантажівку з їжею для благодійної організації.
Адже на вихідних вони влаштували роздачу їжі.
Так що і на побачення встигають ходити ці двоє закоханих і займатися благодійністю.
Щоправда дехто не вірить у щирість почуттів закоханих і вважають, що всі ці їхні поцілунки виключно для піару.Також по темі: Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі "Час сяяти". Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні Ну дуже солодка лавсторі! Джей Ло та Бена Аффлека вкотре заскочили за пристрасними обіймами
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Нагадаємо, раніше ми показували весільний образ Дженніфер Лопес.
Фото: jlo