Затишний вікенд. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зайнялись благодійністю

Відому 52-річну американську співачку дженніфер Лопес і не менш відомого голлівудського актора Бенна Аффлека знову заскочили папараці.

І одразу злили ці фото в мережу.

Так, зіркову пару сфотографували разом із дітьми, коли ті розвантажували вантажівку з їжею для благодійної організації.

Адже на вихідних вони влаштували роздачу їжі.

Так що і на побачення встигають ходити ці двоє закоханих і займатися благодійністю.

Щоправда дехто не вірить у щирість почуттів закоханих і вважають, що всі ці їхні поцілунки виключно для піару.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: jlo

