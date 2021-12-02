УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 02.12.2021 20:20
02.12.2021 20:20
Поділитися

Затишний вікенд. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зайнялись благодійністю

Затишний вікенд. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зайнялись благодійністю

Відому 52-річну американську співачку дженніфер Лопес і не менш відомого голлівудського актора Бенна Аффлека знову заскочили папараці.

І одразу злили ці фото в мережу.

Так, зіркову пару сфотографували разом із дітьми, коли ті розвантажували вантажівку з їжею для благодійної організації.

Адже на вихідних  вони влаштували роздачу їжі.

Так що і на побачення встигають ходити ці двоє закоханих і займатися благодійністю.

Щоправда дехто не вірить у щирість почуттів закоханих і вважають, що всі ці їхні поцілунки виключно для піару.

Також по темі: Атмосфера зимової казки. Дженніфер Лопес показала засніжені пейзажі "Час сяяти". Дженніфер Лопес вразила фігурою у білій шовковій сукні Ну дуже солодка лавсторі! Джей Ло та Бена Аффлека вкотре заскочили за пристрасними обіймами

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували весільний образ Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Бен Аффлек, Дженнифер Лопес, шоу-бізнес
02.12.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь