Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Відома 52-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила фанатів фото свого пресу.

Світлинами й відео зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На них вона позує в спортивному одязі на велосипеді й на підборах.

Джей Ло стала амбасадоркою популярного спортивного бренду, тож тепер має повне право хизуватися своїми ідеальними формами, над якими вона старанно працює в залі.

Фанатам такий контент неабияк сподобався, адже за добу фото набрало понад 865 тисяч уподобань.

Прихильники не скупилися й на компліменти в коментарях:

Фото: jlo

