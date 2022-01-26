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ICTV Ранок 26.01.2022 16:20
26.01.2022 16:20
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Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Відома 52-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила фанатів фото свого пресу.

Світлинами й відео зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На них вона позує в спортивному одязі на велосипеді й на підборах.

Джей Ло стала амбасадоркою популярного спортивного бренду, тож тепер має повне право хизуватися своїми ідеальними формами, над якими вона старанно працює в залі.

Фанатам такий контент неабияк сподобався, адже за добу фото набрало понад 865 тисяч уподобань.

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Прихильники не скупилися й на компліменти в коментарях:

 – Неймовірна!Недарма кажуть, що вік – це лише цифри в паспорті, – написала підписниця співачки.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Дженніфер Лопес.

Фото: jlo

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Теги: інстаграм зірок, Дженніфер Лопес, шоу-бізнес
26.01.2022 16:20



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