Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом

Відома 52-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила фанатів фото свого пресу.
Світлинами й відео зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На них вона позує в спортивному одязі на велосипеді й на підборах.
Джей Ло стала амбасадоркою популярного спортивного бренду, тож тепер має повне право хизуватися своїми ідеальними формами, над якими вона старанно працює в залі.
Фанатам такий контент неабияк сподобався, адже за добу фото набрало понад 865 тисяч уподобань.Також по темі: Оголюватись як сенс життя. Зіркові красуні, які обожнюють публікувати гарячі фото Гарна форма. Девід Бекхем показав перше тренування після свят Райський відпочинок. Віра Брежнєва показала знімок у леопардовому купальнику
Прихильники не скупилися й на компліменти в коментарях:
– Неймовірна!Недарма кажуть, що вік – це лише цифри в паспорті, – написала підписниця співачки.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про тренування Дженніфер Лопес.
Фото: jlo