Неймовірна сила волі. Джей Ло засвітила стальний перс

Популярна 52-річна американська акторка та співачка блиснула своїм розкішним тілом у глянці.
Спокусливими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.
На серії кадрів артистка позує і в чорному костюмі з оголеним животом, і в розкішному рожевому пуховику, і навіть із надутою жуйкою в роті.
До речі, Дженніфер навіть зізналася у своєму інтерв’ю, що мріє постаріти із коханим Беном Аффлеком.Також по темі: Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту "На шляху до кращої себе". Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі
Ця красуня – справжній ідол, адже до її фігури в 52 роки навіть не причепитися!
Вона роками не втомлюється від виснажливих тренувань у спортзалі й частенько ділиться із прихильниками відео, на яких вона виконує вправи.
Підписникам нові вишукані фото неабияк сподобалися, адже всього за день вони набрали понад мільйон уподобань.
– Просто прекрасно! Вітаю, королево! – так прокоментував фото прихильник зірки.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото Джей Ло в шкіряному купальнику.
Фото: jlo