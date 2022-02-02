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ICTV Ранок 02.02.2022 19:15
02.02.2022 19:15
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Неймовірна сила волі. Джей Ло засвітила стальний перс

Неймовірна сила волі. Джей Ло засвітила стальний перс

Популярна 52-річна американська акторка та співачка блиснула своїм розкішним тілом у глянці.

Спокусливими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На серії кадрів артистка позує і в чорному костюмі з оголеним животом, і в розкішному рожевому пуховику, і навіть із надутою жуйкою в роті.

До речі, Дженніфер навіть зізналася у своєму інтерв’ю, що мріє постаріти із коханим Беном Аффлеком.

Також по темі: Розкішне тіло: Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом Як Мішель Обама відсвяткувала день народження з танцями біля торту "На шляху до кращої себе". Дженніфер Лопес показала своє тренування у спортивному залі

Ця красуня – справжній ідол, адже до її фігури в 52 роки навіть не причепитися!

Вона роками не втомлюється від виснажливих тренувань у спортзалі й частенько ділиться із прихильниками відео, на яких вона виконує вправи.

Підписникам нові вишукані фото неабияк сподобалися, адже всього за день вони набрали понад мільйон уподобань.

 – Просто прекрасно! Вітаю, королево! – так прокоментував фото прихильник зірки.

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фото Джей Ло в шкіряному купальнику.

Фото: jlo

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Теги: Дженніфер Лопес, зірковий інстаграм, шоу-бізнес
02.02.2022 19:15



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