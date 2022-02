Неймовірна сила волі. Джей Ло засвітила стальний перс

Популярна 52-річна американська акторка та співачка блиснула своїм розкішним тілом у глянці.

Спокусливими знімками зірка поділилась на своїй сторінці в Інстаграм.

На серії кадрів артистка позує і в чорному костюмі з оголеним животом, і в розкішному рожевому пуховику, і навіть із надутою жуйкою в роті.

До речі, Дженніфер навіть зізналася у своєму інтерв’ю, що мріє постаріти із коханим Беном Аффлеком.

Ця красуня – справжній ідол, адже до її фігури в 52 роки навіть не причепитися!

Вона роками не втомлюється від виснажливих тренувань у спортзалі й частенько ділиться із прихильниками відео, на яких вона виконує вправи.

Підписникам нові вишукані фото неабияк сподобалися, адже всього за день вони набрали понад мільйон уподобань.

