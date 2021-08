Європа, США чи Китай: з ким буде дружити Україна?

В Україні визначились із пріоритетами у закордонних справах.

Днями, президент Зеленський підписав стратегію зовнішньополітичної діяльності України.

Там визначено, куди Україні слід рухатись і з ким дружити.

Складається стратегія із понад 250-ти пунктів.

Експерти кажуть, що документ дійсно дуже важливий, і Україна його справді потребувала.

От тільки з’явився він не вперше.

За кожної влади в нашій державі ухвалювався документ, який визначав і конкретизував курс і напрямок України на міжнародній арені.

Політолог Віктор Таран каже:

Крізь усю стратегію червоною ниткою тягнеться курс України на вступ до ЄС та НАТО.

Ці ж самі положення закріплені і в Конституції України. Однак, різниця все ж є.

В основному законі держави закріплені базові цілі країни.

Прийнята ж стратегія має більш практичне застосування, тобто усі причетні до зовнішньої політики відомства використовуватимуть її, швидше, як методичку.

“Те, що ухвалив Зеленський – це добре. Чому? Тому що виклики, загрози, зовнішні фактори, геополітична картинка світу нашого клаптикового, динамічно змінюються. І не можна зараз жити за тими ж документам, які ухвалював Кучма чи Янукович. Ми потребуємо новий документ”, — каже Віктор Таран.

Окрім питання інтеграції до ЄС та НАТО, стратегія містить ще 5 пріоритетних напрямків зовнішньої політики.

Зокрема:

Політолог Віктор Таран пояснює:

“Починаючи з останніх років, це за Порошенка і Зеленського, чітко визначається, що ворогом є РФ і, що довгострокова мета України – це відновлення територіальної цілісності нашої держави і завершення війни з РФ. Дуже важливо, що в документі, який підписав Зеленський, я не побачив ніде згадок, що Україна зобов’язана імплементувати формулу Штайнмаєра або виконати Мінські угоди. Це означає, що Україна, апріорі розуміючи небезпеку такого шляху, навіть його не згадує в стратегічних документах. Це позитив”.

От тільки експерти побачили у документі і тривожні дзвіночки.

Пригадуєте, всередині літа почали активно ширитись чутки, що Україна переорієнтує свої інтереси на схід, зокрема у сторону Китаю.

Тоді ж у Міністерстві закордонних справ наголосили, що таких планів немає і Україна продовжує дивитись лише в сторону західних партнерів.

Так от, документ вказує на інше.

“У документі сказано,що ми будемо поглиблювати економічну співпрацю, лібералізацію, в тому числі візову, а також створення нових великих інфраструктурних проектів між Україною та КНР”, — каже Таран.

Так, у документі, звісно згаданий і розвиток відносин із нашим найголовнішим партнером – Сполученими Штатами.

І їм виділено аж 4 пункти, але, разом з тим, дане “зелене світло” на зближення з Китаєм, який Америка цього року назвала найбільшою зовнішньою небезпекою у світі.

Експерти акцентують увагу на тому, що якщо в одному і тому ж документі закріплювати дружбу і співпрацю з усіма, то у результаті ми можемо залишитись ні з ким.

Мовляв, цілеспрямованість, визначеність і дотримання своїх слів, є не менш важливими аніж проведення реформ.

Детальніше про це дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

